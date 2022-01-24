Engenheiro pede namorada em casamento após voo de parapente em Vila Velha

Pedido de casamento foi feito após engenheiro saltar de parapente em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal/ Hedjaz Giurizatto

Na maioria dos relacionamentos, o pedido de casamento marca uma nova fase na vida do casal. E no caso dos engenheiros Hedjaz Giurizatto, 35 anos, e Thaís Peisino, 28 anos, não faltarão motivos para lembrar desse momento. A famosa pergunta "Quer casar comigo?" foi feita neste domingo (23), durante um salto de parapente em Vila Velha

Thais estava na Praia da Costa, curtindo um dia de sol com as amigas. Enquanto isso, o namorado dela, Hedjaz, se preparava para saltar de parapente do Morro do Moreno segurando uma faixa com um pedido de casamento.

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O casal está junto há seis anos e meio e divide o mesmo teto desde o ano passado. Eles já conversavam sobre oficializar o relacionamento e já tinham até a data marcada. Mas faltava o pedido.

"Em julho de 2021, a gente passou a morar junto, mas eu nunca tinha pedido ela em casamento e isso começou a incomodar. O casamento é algo para a vida inteira, então tinha que ser especial", afirmou Hedjaz.

O voo de parapente, segundo Hedjaz, surgiu após a ideia inicial de pedido de casamento não dar certo. Ele queria saltar de paraquedas, mas viu que seria inviável. Então, buscou algo que fosse marcar a vida do casal.

"Eu sempre gostei de fazer algo diferente no meu relacionamento. Quando a gente namora há muito tempo, é importante sempre tentar renovar esse amor. Eu queria que esse pedido marcasse nossa vida para sempre e que eu pudesse contar para os nossos filhos um dia", contou o engenheiro civil, que confessa ter sido a primeira vez que saltou de parapente.

"Eu não cheguei nem a curtir o voo em si. Estava muito ansioso, coração disparado, adrenalina. Só pensava em abrir a faixa com o pedido 'Thaís, quer casar comigo?'", contou.

Hedjaz pediu a namorada Thaís em casamento após saltar de parapente em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal/Hedjaz Giurizatto

Com a ajuda de alguns amigos, Hedjaz conseguiu que a namorada fosse para a Praia da Costa sem que ela nem desconfiasse de nada. Improvisou duas músicas como trilha sonora, chamou um fotógrafo e levou o anel de noivado. Toda a cena foi registrada por amigos e pessoas que estavam na praia. Uma surpresa para Thaís, que revela que a ficha ainda não caiu sobre o que aconteceu.

"Eu fiquei em estado de choque, vendo ele ali, na minha frente, ajoelhado. Nunca imaginei que ele fosse fazer o pedido dessa forma, até porque ele dava a entender que ia demorar pelo menos um mês para isso acontecer", afirma a engenheira ambiental.

"Eu fiquei muito emocionada e me senti extremamente amada e especial. É bom a gente ver que a pessoa que a gente ama faz de tudo para ver a gente feliz" Thaís Peisino - Engenheira ambiental