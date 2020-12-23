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Pedido "de novela"

Sobrevoando Vitória, capixaba diz 'sim' em pedido de casamento inusitado

Wesley Costa Ribeiro, de 28 anos, preparou um pedido de casamento diferente para a noiva Fernanda Montalvão, de 26 anos. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, ela contou detalhes sobre o pedido especial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 18:17

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:17

Wesley surpreendeu Fernanda com pedido de casamento especial: sobrevoando Vitória
Wesley surpreendeu Fernanda com pedido de casamento especial: sobrevoando Vitória Crédito: Vinícius Nunes
O pedido de casamento, para as mulheres e homens que têm esse sonho na vida, geralmente é um dos momentos mais esperados, emocionantes e marcantes para o casal. Na história de Fernanda Montalvão da Vitória, de 26 anos, e Wesley Costa Ribeiro, de 28, não foi diferente. Os dois se conheceram no dia 24 de janeiro deste ano e a conexão foi tão grande que Wesley preparou um pedido de casamento inusitado para Fernanda no início de dezembro: escreveu, com ajuda da futura sogra e do futuro cunhado, a frase "casa comigo?" na areia da Praia de Camburi, em Vitória, vista por ela enquanto os dois sobrevoavam a Capital de helicóptero (veja vídeo no final da matéria).
Com a ajuda de amigos e familiares, Wesley escreveu
Com a ajuda de amigos e familiares, Wesley escreveu "casa comigo?" na areia da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vinícius Nunes
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Fernanda contou com detalhes como foi vivenciar o momento preparado minunciosamente por Wesley, amigos e familiares do casal. Ela é capixaba, nascida em Vitória, e conheceu o noivo quando morava em Jardim Camburi e ele, em Colina de Laranjeiras, na Serra. "Nos conhecemos na comemoração do meu aniversário em um bar, em 24 de janeiro deste ano. Tivemos uma conversa rápida e depois disso nos falamos pelas redes sociais", contou.
O primeiro encontro dos dois foi no dia 4 de fevereiro, quando o casal saiu pra jantar. Três dias depois, já estavam namorando. "Nós dois amamos muito a vida e estamos buscando sempre crescer, amadurecer, aprender e evoluir enquanto pessoas. Nos damos muito bem e passamos pelos 'problemas de casal' com muita conversa, amor e respeito. Na pandemia, nós acabamos ficando ainda mais juntos, não estávamos saindo então os programas eram bastante caseiros", revelou a jovem.
"Não tiro o meu anel de noivado do dedo para nada", disse Fernanda à reportagem de A Gazeta Crédito: Vinícius Nunes
Em novembro, o casal decidiu morar junto e se mudou para Morada de Laranjeiras, na Serra. Segundo Fernanda, ambos já falavam sobre casamento, futuro, pesquisavam sobre e já tinham escolhido até a cerimonialista  a única coisa que faltava era o pedido. "E eu sempre falava que não precisava ser nada muito extravagante, que o que importava era eu sentir que foi do coração dele. Acabou que a nossa cerimonialista, a Vi Melo, ajudou o Wesley nos preparativos", disse Fernanda, que é servidora pública.
"Receber a surpresa foi uma das sensações mais incríveis, eu me senti amada, querida, admirada. É incrível saber que existe alguém que busca mostrar o quanto você é especial"
Fernanda Montalvão da Vitória - 26 anos
No dia 4 de dezembro o casal tinha marcado um almoço. "Ele levantou às 5h30 e nunca faz isso. Estava bastante ansioso, e agora entendo o porquê. Ele me enganou dizendo que o restaurante ficava perto do aeroclube de Vila Velha, cheguei lá procurando o estabelecimento", disse a jovem.
Quando descobriu que iriam voar de helicóptero, Fernanda diz que começou a ficar ansiosa, emocionada e disse que sabia que tinha algo de diferente acontecendo. "Daqui a pouco chega o fotógrafo, eu já não estava entendendo nada, meu coração estava batendo no ouvido", brincou. Os dois sobrevoaram o Convento da Penha e a Terceira Ponte. Quando chegaram na Praia de Camburi, Wesley apontou para baixo e Fernanda viu o pedido escrito na areia.

O que dizer do meu final de semana?? Eu iria esperar as fotos, mas não aguentei, vamos com vídeo de stories mesmo! Meu...

Publicado por Fernanda Montalvão em Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020
"Nessa hora eu já estava em lágrimas. Quando me virei, ele estava com a caixinha do anel aberta. Foi lindo. Lá de cima eu via só os bracinhos da nossa família pulando. Ele os levou para um estabelecimento à beira da praia e fez uma pequena festa de noivado, com as pessoas mais importantes das nossas vidas. Minha mãe, Micheli Montalvão, e meu irmão Leonardo Montalvão, que escreveram o pedido na areia", detalhou emocionada.
E já tem data prevista para o casório: 11 de dezembro de 2021. Por fim, Fernanda disse que se sentiu em um conto de fadas, e que ainda se sente. "Não tiro o meu anel de noivado do dedo para nada. O Wesley é um cara muito bacana, muito do bem, e eu imaginava que seria um pedido especial sim, mas não esperava que seria algo de cinema, de novela", finalizou. 

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