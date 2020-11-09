Dia do Sim: confira a tendência de joias e acessórios para casamentos

O sonho de subir ao altar teve que ser adiado por muitos casais em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Mas, agora, com a retomada gradativa das festas, a tendência é que as cerimônias de casamento voltem a acontecer com mais frequência. Nessas ocasiões, o foco das atenções está nos noivos, porém ninguém passa despercebido. Assim, é importante preparar o look ideal para o momento, dedicando-se também a fazer uma boa escolha de joias e acessórios.
A cerimonialista Rita Mendanha afirma que uma peça muito procurada pelas noivas é a clássica tiara. Sabemos que os acessórios são fundamentais, principalmente para dar o último toque e completar o look. Os clássicos nunca saem de moda, e ganharam mais força nas tiaras delicadas com pedras. Os tons azul e rose gold nas pedras são uma forte tendência para 2021", comenta.
Para adornar as orelhas, os chamados Ear Cuffs são a grande aposta do momento. Esses brincos estão entre os mais procurados pelas noivas mais modernas. Eles cobrem toda a orelha, e podem ser de pedras de esmeralda, turmalina e safira, aponta Rita.
No pescoço, os colares de modelos mais finos são os preferidos e, segundo a especialista, podem ser apresentados com detalhes como o nome da noiva ou palavras de fé.
Rita Mendanha revela ainda que muitos casais estão apostando na união da tradição com a religião, imprimindo valores pessoais à cerimônia.
Outra joia que faz parte dos acessórios para as noivas é o terço. Os mais procurados são os de pérola e os de pedras. Como temos noivas que gostam de retratar seu amor pelas pessoas especiais que se foram, vale lembrar do relicário de ouro, acessório muito procurado para compor o buquê. Simples ou com pedras, mas sempre escolhido com bastante cuidado para não pecar no excesso, orienta.
CORES E TAMANHO
Para as madrinhas, o conselho é não exagerar no tamanho e nas cores dos brincos e anéis. Existe uma forte tendência nos colares de camadas, que misturam diversas referências de tamanho. Tem também aqueles que podem dar muitas voltas no pescoço, que trazem um ar moderno, pontua Rita. Outro acessório para as madrinhas é a pulseira escolhida pela noiva, que presenteia as amigas no dia do casamento. Deve ser de um tamanho pequeno, e sem excesso de informações, para não causar poluição visual, acrescenta.
As convidadas, por sua vez, podem ousar um pouco mais no visual. Para o próximo ano, Rita acredita que estará em voga o uso de brincos, anéis e colares com diversidade de cores e pedras, conferindo leveza à produção. Uma dica é se atentar às ocasiões do casamento. Os convidados devem sempre se lembrar de verificar se há restrição quanto ao traje, e escolher suas joias com bom senso, de acordo com os horários previstos para a cerimônia, conclui.