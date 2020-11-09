Dia do Sim: confira a tendência de joias e acessórios para casamentos

A tiara é um acessório clássico e bastante requisitado pelas noivas para compor o visual no dia do casamento Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação

O sonho de subir ao altar teve que ser adiado por muitos casais em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Mas, agora, com a retomada gradativa das festas, a tendência é que as cerimônias de casamento voltem a acontecer com mais frequência. Nessas ocasiões, o foco das atenções está nos noivos, porém ninguém passa despercebido. Assim, é importante preparar o look ideal para o momento, dedicando-se também a fazer uma boa escolha de joias e acessórios.

A cerimonialista Rita Mendanha afirma que uma peça muito procurada pelas noivas é a clássica tiara. Sabemos que os acessórios são fundamentais, principalmente para dar o último toque e completar o look. Os clássicos nunca saem de moda, e ganharam mais força nas tiaras delicadas com pedras. Os tons azul e rose gold nas pedras são uma forte tendência para 2021", comenta.

Para adornar as orelhas, os chamados Ear Cuffs são a grande aposta do momento. Esses brincos estão entre os mais procurados pelas noivas mais modernas. Eles cobrem toda a orelha, e podem ser de pedras de esmeralda, turmalina e safira, aponta Rita.

No pescoço, os colares de modelos mais finos são os preferidos e, segundo a especialista, podem ser apresentados com detalhes como o nome da noiva ou palavras de fé.

Rita Mendanha revela ainda que muitos casais estão apostando na união da tradição com a religião, imprimindo valores pessoais à cerimônia.

Outra joia que faz parte dos acessórios para as noivas é o terço. Os mais procurados são os de pérola e os de pedras. Como temos noivas que gostam de retratar seu amor pelas pessoas especiais que se foram, vale lembrar do relicário de ouro, acessório muito procurado para compor o buquê. Simples ou com pedras, mas sempre escolhido com bastante cuidado para não pecar no excesso, orienta.

CORES E TAMANHO

Para as madrinhas, o conselho é não exagerar no tamanho e nas cores dos brincos e anéis. Existe uma forte tendência nos colares de camadas, que misturam diversas referências de tamanho. Tem também aqueles que podem dar muitas voltas no pescoço, que trazem um ar moderno, pontua Rita. Outro acessório para as madrinhas é a pulseira escolhida pela noiva, que presenteia as amigas no dia do casamento. Deve ser de um tamanho pequeno, e sem excesso de informações, para não causar poluição visual, acrescenta.

Escolher bem o acessório faz toda a diferença para montar o look da festa Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação