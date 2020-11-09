Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Dia do Sim: confira a tendência de joias e acessórios para casamentos

Especialista dá dicas para noivas, madrinhas e convidadas escolherem as melhores peças para usar no momento especial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 06:00

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 06:00

Jaklayne Joias; acessórios casamento
A tiara é um acessório clássico e bastante requisitado pelas noivas para compor o visual no dia do casamento Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação
O sonho de subir ao altar teve que ser adiado por muitos casais em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Mas, agora, com a retomada gradativa das festas, a tendência é que as cerimônias de casamento voltem a acontecer com mais frequência. Nessas ocasiões, o foco das atenções está nos noivos, porém ninguém passa despercebido. Assim, é importante preparar o look ideal para o momento, dedicando-se também a fazer uma boa escolha de joias e acessórios. 
A cerimonialista Rita Mendanha afirma que uma peça muito procurada pelas noivas é a clássica tiara. Sabemos que os acessórios são fundamentais, principalmente para dar o último toque e completar o look. Os clássicos nunca saem de moda, e ganharam mais força nas tiaras delicadas com pedras. Os tons azul e rose gold nas pedras são uma forte tendência para 2021", comenta.
Para adornar as orelhas, os chamados Ear Cuffs são a grande aposta do momento. Esses brincos estão entre os mais procurados pelas noivas mais modernas. Eles cobrem toda a orelha, e podem ser de pedras de esmeralda, turmalina e safira, aponta Rita.
No pescoço, os colares de modelos mais finos são os preferidos e, segundo a especialista, podem ser apresentados com detalhes como o nome da noiva ou palavras de fé.
Rita Mendanha revela ainda que muitos casais estão apostando na união da tradição com a religião, imprimindo valores pessoais à  cerimônia.
Outra joia que faz parte dos acessórios para as noivas é o terço. Os mais procurados são os de pérola e os de pedras. Como temos noivas que gostam de retratar seu amor pelas pessoas especiais que se foram, vale lembrar do relicário de ouro, acessório muito procurado para compor o buquê. Simples ou com pedras, mas sempre escolhido com bastante cuidado para não pecar no excesso, orienta.

CORES E TAMANHO

Para as madrinhas, o conselho é não exagerar no tamanho e nas cores dos brincos e anéis. Existe uma forte tendência nos colares de camadas, que misturam diversas referências de tamanho. Tem também aqueles que podem dar muitas voltas no pescoço, que trazem um ar moderno,  pontua Rita. Outro acessório para as madrinhas é a pulseira escolhida pela noiva, que presenteia as amigas no dia do casamento. Deve ser de um tamanho pequeno, e sem excesso de informações, para não causar poluição visual, acrescenta.
Jaklayne Joias; acessórios casamento
Escolher bem o acessório faz toda a diferença para montar o look da festa Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação
As convidadas, por sua vez, podem ousar um pouco mais no visual. Para o próximo ano, Rita acredita que estará em voga o uso de brincos, anéis e colares com diversidade de cores e pedras, conferindo leveza à produção. Uma dica é se atentar às ocasiões do casamento. Os convidados devem sempre se lembrar de verificar se há restrição quanto ao traje,  e escolher suas joias com bom senso, de acordo com os horários previstos para a cerimônia, conclui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados