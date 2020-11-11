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Cachoeiro de Itapemirim

Noivos vendem rifas para pagar casamento no Sul do ES

O casamento acontece no dia 17 de julho de 2021. Casal planeja arrecadar dinheiro para ajudar nos custos do sonho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 18:28

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 18:28

Ariane Ferreira, de 24 anos e Lucas Fernandes, de 23, estão noivos Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Ariane Ferreira, de 24 anos. e Lucas Fernandes, de 23, estão noivos. Moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o casal planeja realizar o sonho de se casar no dia 17 de julho do próximo ano. Com a grana curta, eles resolveram fazer uma pequena rifa para angariar dinheiro para o casamento. Os amigos ajudaram e colocaram mais itens no sorteio para ajudar.
Casar sempre foi o sonho da estudante de psicologia Ariane. Sempre imaginei. Me via casando, experimentado o vestido, casando na igreja com as músicas de fundo, sempre tive esse desejo, conta.
O casal, que se conheceu na igreja, namora há cerca de um ano e meio. Desde o início do namoro, o noivo Lucas Fernandes, que trabalha como porteiro, já sabia que o sonho da amada era o casamento.

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Foi tudo bem planejado, quando começamos o relacionamento já sabíamos o que queríamos, a data. Assim que oficializamos o namoro, fizemos uma lista do que queiramos e iríamos precisar. Aí vem o choque de realidade, as coisas são mais difíceis, bem diferente do que pensamos quando estávamos solteiros, disse o noivo.
Inicialmente, a rifa sortearia apenas uma pizza, um açaí e um bolo, que foram doados por amigos do casal. Entretanto, um amigo pediu ajuda a outras pessoas e a rifa aos poucos ficou recheada de produtos e serviços.
Hoje são 11 prêmios, que vão desde pizza, salgadinhos e doces à corte de cabelo, maquiagem, produtos de perfumaria e até ensaio fotográfico.
Quem quiser ajudar o casal pode ligar para (28) 99903- 9637 ou 99907-3864. As rifas custam R$3 e o sorteio está previsto para o dia 10 de dezembro. O valor arrecadado irá ajudar a pagar parte dos custos de decoração, buffet e locação do espaço da festa. 

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