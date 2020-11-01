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Força do craque

Jogador capixaba Natan compartilha vídeo para ajudar criança que precisa de cirurgia

Zagueiro do Flamengo deu força a Isaque, de 9 anos, que tem uma doença rara. Como o menino é superfã do Rubro-Negro, resolveu pedir ajuda ao time
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 17:02

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 17:02

Isaque em vídeo pedindo ajuda par seu tratamento Crédito: @veronesejonathan/Instagram
Isaque Ribeiro Veronese, de 9 anos, é superfã do Flamengo. Em um vídeo compartilhado no perfil do Instagram do irmão dele, Jonathan Veronese, o garotinho convida os jogadores rubro-negros a irem até a casa dele conhecer sua história e pede ajuda para conseguir pagar uma cirurgia que precisa fazer. Pois o zagueiro capixaba Natan Bernardo Souza viu a mensagem e compartilhou nos seus stories na rede social. (Veja o depoimento no vídeo abaixo)
Isaque mora em Resende, no Estado do Rio de Janeiro, e nasceu com um doença rara chamada Arnold-Chiari tipo 1 - uma malformação do crânio, que ocorre na altura da junção entre o pescoço e a cabeça. O sonho do Isaque é fazer uma cirurgia, porém ela é cara.
"Se eu realizar a cirurgia, eu não vou mais sentir dor de cabeça, ter sangramento no nariz, vômito e também dor nas pernas. É tudo, um moente de coisa o que eu sinto", conta o menino no vídeo.
De acordo com a mãe do menino, Simone da Silva Ribeiro Veronese, em conversa com a reportagem pelo Instagram, existem dois tipos de cirurgia: a craniotomia e a secção do filum terminale. No caso do Isaque, a mais recomendada é a segunda, que custa cerca de R$ 130 mil. Ela conta que o plano de saúde não cobre essa cirurgia, que também não é oferecida no SUS. Para conseguir arrecadar o valor, a família está fazendo rifas e vaquinha.
Jogador capixaba Natan compartilha vídeo para ajudar criança que precisa de cirurgia

O VÍDEO COMPARTILHADO

Ver essa foto no Instagram

Muito obrigado @natansouza04 ??????? @paparazzorubronegro

Uma publicação compartilhada por Jonathan Veronese (@veronesejonathan) em

Em um vídeo postado na conta do irmão, Isaque conta sobre a doença e da vontade de conhecer os jogadores do Flamengo. Um dos astros rubro-negros, o capixaba Natan, viu a postagem e compartilhou.
"Aqui em casa todo mundo é flamenguista, e o meu filho mais velho é apaixonado pelo Flamengo. O Isaque, vendo os passos do irmão, também está seguindo esse caminho. Ele queria muito conhecer os jogadores, e o irmão dele teve uma ideia de mandar esse vídeo para que pudesse ajudar a conhecê-los", explica.
Até este domingo (1º), o vídeo postado pelo irmão do menino tinha mais de 10,3 mil visualizações no Instagram. Segundo Simone, um dos embaixadores do Flamengo em Resende conseguiu uma camisa autografada pelos jogadores, e a família vai fazer uma rifa com ela para arrecadar dinheiro para cirurgia.
Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato pelo Facebook ou Instagram do Jonathan Veronese.

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