Isaque em vídeo pedindo ajuda par seu tratamento Crédito: @veronesejonathan/Instagram

Isaque Ribeiro Veronese, de 9 anos, é superfã do Flamengo. Em um vídeo compartilhado no perfil do (Veja o depoimento no vídeo abaixo) é superfã do Flamengo. Em um vídeo compartilhado no perfil do Instagram do irmão dele, Jonathan Veronese, o garotinho convida os jogadores rubro-negros a irem até a casa dele conhecer sua história e pede ajuda para conseguir pagar uma cirurgia que precisa fazer. Pois o zagueiro capixaba Natan Bernardo Souza viu a mensagem e compartilhou nos seus stories na rede social.

Isaque mora em Resende, no Estado do Rio de Janeiro, e nasceu com um doença rara chamada Arnold-Chiari tipo 1 - uma malformação do crânio, que ocorre na altura da junção entre o pescoço e a cabeça. O sonho do Isaque é fazer uma cirurgia, porém ela é cara.

"Se eu realizar a cirurgia, eu não vou mais sentir dor de cabeça, ter sangramento no nariz, vômito e também dor nas pernas. É tudo, um moente de coisa o que eu sinto", conta o menino no vídeo.

De acordo com a mãe do menino, Simone da Silva Ribeiro Veronese, em conversa com a reportagem pelo Instagram, existem dois tipos de cirurgia: a craniotomia e a secção do filum terminale. No caso do Isaque, a mais recomendada é a segunda, que custa cerca de R$ 130 mil. Ela conta que o plano de saúde não cobre essa cirurgia, que também não é oferecida no SUS. Para conseguir arrecadar o valor, a família está fazendo rifas e vaquinha.

Your browser does not support the audio element. Jogador capixaba Natan compartilha vídeo para ajudar criança que precisa de cirurgia

O VÍDEO COMPARTILHADO

Em um vídeo postado na conta do irmão, Isaque conta sobre a doença e da vontade de conhecer os jogadores do Flamengo. Um dos astros rubro-negros, o capixaba Natan, viu a postagem e compartilhou.

"Aqui em casa todo mundo é flamenguista, e o meu filho mais velho é apaixonado pelo Flamengo. O Isaque, vendo os passos do irmão, também está seguindo esse caminho. Ele queria muito conhecer os jogadores, e o irmão dele teve uma ideia de mandar esse vídeo para que pudesse ajudar a conhecê-los", explica.

Até este domingo (1º), o vídeo postado pelo irmão do menino tinha mais de 10,3 mil visualizações no Instagram. Segundo Simone, um dos embaixadores do Flamengo em Resende conseguiu uma camisa autografada pelos jogadores, e a família vai fazer uma rifa com ela para arrecadar dinheiro para cirurgia.