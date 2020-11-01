Vale muito! Flamengo encara o São Paulo para vencer o primeiro turno

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Atual campeão brasileiro, o Flamengo entra em campo neste domingo para enfrentar o São Paulo. Mais do que os "simples três pontos", uma vitória no Maracanã garantirá ao Rubro-Negro o troféu Osmar Santos, concedido pelo LANCE! e que premia o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ao repetir o feito de 2019, o time seguirá ainda mais forte na luta pelo Octa.

A derrota do Internacional neste sábado, para o Corinthians, favoreceu ao Rubro-Negro, que entrou na 19ª rodada com os mesmos 35 pontos do Colorado. Uma vitória no Maracanã levará o time de Domènec Torrent aos 38, pontuação que não poderá ser mais alcançada por ninguém, inclusive o São Paulo. Com apenas 15 rodadas disputadas, o Tricolor - que soma 27 pontos - precisa vencer para manter-se vivo na disputa do título do primeiro turno.

Além de levar para casa o Troféu Osmar Santos, virar o turno na liderança da tabela costuma significar um final feliz ao fim da temporada. Nas 17 edições dos pontos corridos - fórmula de disputa do Brasileirão adotada em 2003 -, em 13 o campeão nacional foi quem estava na ponta ao fim do primeiro turno, incluindo o Flamengo de 2019, sob o comando do português Jorge Jesus.GAROTOS BRIGAM POR CHANCE INÉDITA

Com as suspensões de Willian Arão e Thiago Maia, o técnico Domènec Torrent deve utilizar Daniel Cabral ou João Gomes ao lado de Gerson, compondo o meio de campo que terá Everton Ribeiro e Vitinho mais à frente. Isso, claro, entendendo que o treinador fará apenas alterações pontuais no Flamengo.