Consolidado no Flamengo, Natan define primeiro gol pelo profissional como 'sentimento inexplicável'

Natan foi o 19º jogador do Flamengo a marcar na temporada. O número, aliás, condiz com a sua idade. O jovem zagueiro tem se consolidado nos profissionais do Rubro-Negro e, no último domingo, contra Corinthians e titular novamente, foi à rede pela primeira vez defendendo a equipe principal.

Logo após a vitória por 5 a 1, fora de casa, Natan dedicou o gol aos familiares (que compartilharam a emoção com o gol do zagueiro nas redes sociais) e definiu o feito como um "sentimento inexplicável".