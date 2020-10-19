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Consolidado no Flamengo, Natan define primeiro gol pelo profissional como 'sentimento inexplicável'

Zagueiro de 19 anos tem se destacado, mesmo com pouca idade, na defesa rubro-negra...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 17:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 17:21
Natan foi o 19º jogador do Flamengo a marcar na temporada. O número, aliás, condiz com a sua idade. O jovem zagueiro tem se consolidado nos profissionais do Rubro-Negro e, no último domingo, contra Corinthians e titular novamente, foi à rede pela primeira vez defendendo a equipe principal.
Logo após a vitória por 5 a 1, fora de casa, Natan dedicou o gol aos familiares (que compartilharam a emoção com o gol do zagueiro nas redes sociais) e definiu o feito como um "sentimento inexplicável".
- É um sentimento inexplicável. [...] É minha trajetória. Quero buscar mais gols - falou Natan (acima, veja a fala do defensor na íntegra). Criado nas divisões de base do Ninho do Urubu, Natan já faz parte, integralmente, do elenco profissional comandado por Domènec Torrent. Desde o surto de Covid-19 no plantel, iniciando pelo duelo diante do Palmeiras, o promissor zagueiro ganhou seis oportunidades no time titular - até aqui.

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