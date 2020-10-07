Flamengo anuncia a renovação de contrato do zagueiro Natan

O Flamengo anunciou, na manhã desta quarta-feira, a renovação de contrato do zagueiro Natan. O defensor de 19 anos passa a ter vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2024. Natan recebeu oportunidades recentes no time profissional diante do surto de Covid-19 no clube. Ele esteve em campo durante toda a partida contra o Palmeiras, Independiente Del Valle (no Maracanã) e Athletico Paranaense.
É o segundo jogador da base, utilizado no contexto mencionado acima, a renovar contrato com o Rubro-Negro. Na última terça-feira, Ramon teve o vínculo prolongado.