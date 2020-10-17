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Casal escolhe o Frade e a Freira como cenário de casamento no Sul do ES

Ponto turístico localizado entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta faz parte da história de Eduarda e Felício

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 16:25
Casamento realizado no Frade e a Freira
Eduarda Menegucci e Felício Oscar Deleprani se casaram no Frade e a Freira Crédito: Divulgação/Gabriel Canas
O dia do casamento é uma data muito importante para um casal e quando o evento é realizado em um local inspirador, esse momento se torna ainda mais especial e inesquecível. Foi o que aconteceu com Eduarda Menegucci e Felício Oscar Deleprani, que se casaram no alto da montanha o Frade e a Freira, na divisa dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.
A cerimônia foi realizada na sexta-feira (16), às 16 horas. A cerimonialista Polliana André conta que, primeiramente, por causa da chuva, os noivos fizeram uma celebração intimista em uma pousada, com a presença de familiares. Depois disso, uma equipe de profissionais (composta pela cerimonialista, fotógrafos, cinegrafistas, entre outros), o celebrante, Diovanne Barbosa, e o noivo subiram a pé. Apenas a noiva foi até lá de carro. No alto da pedra, o casal fez a troca das alianças e oficializou a união.
Eles haviam adiado o casamento outras duas vezes, uma delas por conta da pandemia do novo coronavírus. Foi a primeira vez que preparei um casamento como esse e o resultado foi gratificante. A escolha do local simboliza algo muito especial para eles e ficará marcado para sempre na memória de todos, comenta.
A noiva, Eduarda Menegucci, contou que a data escolhida foi próxima ao aniversário de namoro. O local tem tudo a ver com nossa história, pois foi visitando os chalés e o passeio na pedra do Frade e a Freira que nossa conversa tomou rumo para namoro e compromisso um com o outro. Adoramos esse lugar, é o nosso cantinho. Estou realizada, feliz e cheia de agradecimentos sinceros, conta a jovem.

Casamento realizado no Frade e a Freira

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