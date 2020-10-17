Casal escolhe o Frade e a Freira como cenário de casamento no Sul do ES

A cerimônia foi realizada na sexta-feira (16), às 16 horas. A cerimonialista Polliana André conta que, primeiramente, por causa da chuva, os noivos fizeram uma celebração intimista em uma pousada, com a presença de familiares. Depois disso, uma equipe de profissionais (composta pela cerimonialista, fotógrafos, cinegrafistas, entre outros), o celebrante, Diovanne Barbosa, e o noivo subiram a pé. Apenas a noiva foi até lá de carro. No alto da pedra, o casal fez a troca das alianças e oficializou a união.