Casamentos ao ar livre: tendência antes, durante e pós-pandemia

Casamento ao a livre organizado pela cerimonialista Agatha Christie Crédito: Fabrizzio Reis

Muitos casais tinham vários planos pra trocar as alianças em 2020 e a pandemia acabou bagunçando todo esse planejamento. Houve quem preferiu adiar o dia do sim e também que escolheu repensar a forma de viver o grande dia. Uma das maneiras de minimizar os riscos são as cerimônias ao ar livre, que já estavam fazendo sucesso, mas ganharam ainda mais destaque este ano.

Segundo a cerimonialista Agatha Christie, a procura por cerimônias ao ar livre começou a crescer com a chegada da tendência do Boho chic - que conta com um visual mais despojado, sem perder o glamour das festas de casamento -, mas na pandemia ganhou força. Mas engana-se quem pensa que as cerimônias em locais abertos são limitadas apenas a decorações mais simples, elas podem ser adaptadas a diversos estilos e proporções.

A profissional explica que o casamento ao ar livre nem sempre é um casamento mais intimista, tem noivos que fazem grandes eventos, e, se esse for o caso, há uma diferença é no estilo de decoração e todo o planejamento técnico, pois a maioria dos espaços ao ar livre não tem uma estrutura de uma casa de festas, são espaços coringas, o que requer um cuidado maior na escolha e organização.

Estes mais intimistas são classificados como mini wedding, que pode ser ou não ao ar livre, como qualquer outro casamento e é o formato que mais ganhou força durante a pandemia. Acredito que até a escassez de datas disponíveis para remarcação em salões de festa pro ano de 2021 também tenha influenciado. É o plano B de muitos casais, mas também é uma forma de diminuição do risco de contaminação, por ser em ambiente com maior renovação de ar, pontua.

A maioria dos casais que optam por este tipo de cerimônia tem um perfil mais descontraído, arrojado e não gosta de muita formalidade. A maioria faz a festa pensando 100% neles, sem se preocupar se o convidado vai achar bonito ou feio, o importante é eles estarem felizes e satisfeitos, explica a cerimonialista.

CELEBRAÇÃO EM CASA

Anaís e Phelippe, além de optar pela cerimônia ao ar livre, casaram-se em casa. Crédito: Andrew Gabriel

"A gente acredita que, por mais que o mundo esteja um caos, o nosso amor resiste" Anaís Nogueira - Pedagoga

O casal Anaís Nogueira e Phelippe Lopes já pretendia casar ao livre antes da pandemia, mas o cenário da cerimônia mudou um pouquinho com a chegada da pandemia.A comemoração, que antes aconteceria em um cerimonial na praia, migrou para o quintal da casa da família de Anaís. Sempre quis casar na praia, mas casar em casa também cabia nos meus sonhos, pois era uma tradição da minha família. Minha avó e minha mãe casaram em casa, eu acabei realizando esse sonho e foi muito emocionante, superou qualquer expectativa, contou ela.

Eles contam que a principal mudança para adaptação ao novo formato foi a redução do número de convidados, de 150 para cerca de 30 pessoas. Mas ninguém ficou de fora, o casal transmitiu tudo online. A maioria da minha família mora em Minas Gerais e até alguns padrinhos não puderam vir, então tivemos a ideia da transmissão online e todos compreenderam e acompanharam de alguma forma, explicou a noiva.

O casamento de Anaís e Phelippe foi transmitido virtualmente. Crédito: Andrew Gabriel

Foi tudo tão intenso, que eu acho que foi mais bonito do que se tivesse sido a festa que eu planejei por dois anos, pensei tanto e idealizei. Essa cerimônia foi tão simbólica e tão marcante que eu não vi um convidado meu que não se emocionou ou que não chorou. Quem estava ali era realmente só quem ama a gente e quem a gente ama também, quem faz parte da nossa vida.

Por conta da pandemia, alguns serviços do casamento também precisaram ser suspensos para reduzir os riscos, mas no fim deu tudo certo. Tivemos que fazer muita coisa, então as lembrancinhas eu fiz com ajuda dos meus amigos e de alguns padrinhos, até me arrumei sozinha, atendi várias ligações entre um cacho e outro durante o dia, lembra Anaís.

Anaís conta que, mesmo com o casório ao ar livre, precisou pensar muito antes de tomar a decisão de fazer a celebração, que havia sido adiada três vezes. Com tudo o que estava acontecendo, eu pensei muito porque o cenário não é muito de festa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode nunca deixar de celebrar o amor. E foi isso que me deu força, em meio a tanta coisa ruim, tem uma família que nasce. Então, eu e Phelippe decidimos manter e fortalecer essa ideia, porque a gente acredita que, por mais que o mundo esteja um caos, o nosso amor resiste.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE ADERIR A ESTE FORMATO DE CERIMÔNIA

A cerimonialista Marta Veiga deu algumas dicas para quem curtiu o formato. Crédito: Divulgação

A cerimonialista Marta Veiga, que atua há seis anos na área, pontuou alguns pontos que devem ser observados por casais que curtem a ideia de casar ao ar livre. Confira: