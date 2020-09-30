Casamentos ao ar livre: tendência antes, durante e pós-pandemia

Muitos casais tinham vários planos pra trocar as alianças em 2020 e a pandemia acabou bagunçando todo esse planejamento. Houve quem preferiu adiar o dia do sim e também que escolheu repensar a forma de viver o grande dia. Uma das maneiras de minimizar os riscos são as cerimônias ao ar livre, que já estavam fazendo sucesso, mas ganharam ainda mais destaque este ano.
Segundo a cerimonialista Agatha Christie, a procura por cerimônias ao ar livre começou a crescer com a chegada da tendência do Boho chic - que conta com um visual mais despojado, sem perder o glamour das festas de casamento -, mas na pandemia ganhou força. Mas engana-se quem pensa que as cerimônias em locais abertos são limitadas apenas a decorações mais simples, elas podem ser adaptadas a diversos estilos e proporções.
A profissional explica que o casamento ao ar livre nem sempre é um casamento mais intimista, tem noivos que fazem grandes eventos, e, se esse for o caso, há uma diferença é no estilo de decoração e todo o planejamento técnico, pois a maioria dos espaços ao ar livre não tem uma estrutura de uma casa de festas, são espaços coringas, o que requer um cuidado maior na escolha e organização.
Estes mais intimistas são classificados como mini wedding, que pode ser ou não ao ar livre, como qualquer outro casamento e é o formato que mais ganhou força durante a pandemia. Acredito que até a escassez de datas disponíveis para remarcação em salões de festa pro ano de 2021 também tenha influenciado. É o plano B de muitos casais, mas também é uma forma de diminuição do risco de contaminação, por ser em ambiente com maior renovação de ar, pontua.
A maioria dos casais que optam por este tipo de cerimônia tem um perfil mais descontraído, arrojado e não gosta de muita formalidade. A maioria faz a festa pensando 100% neles, sem se preocupar se o convidado vai achar bonito ou feio, o importante é eles estarem felizes e satisfeitos, explica a cerimonialista.
CELEBRAÇÃO EM CASA
"A gente acredita que, por mais que o mundo esteja um caos, o nosso amor resiste"
O casal Anaís Nogueira e Phelippe Lopes já pretendia casar ao livre antes da pandemia, mas o cenário da cerimônia mudou um pouquinho com a chegada da pandemia.A comemoração, que antes aconteceria em um cerimonial na praia, migrou para o quintal da casa da família de Anaís. Sempre quis casar na praia, mas casar em casa também cabia nos meus sonhos, pois era uma tradição da minha família. Minha avó e minha mãe casaram em casa, eu acabei realizando esse sonho e foi muito emocionante, superou qualquer expectativa, contou ela.
Eles contam que a principal mudança para adaptação ao novo formato foi a redução do número de convidados, de 150 para cerca de 30 pessoas. Mas ninguém ficou de fora, o casal transmitiu tudo online. A maioria da minha família mora em Minas Gerais e até alguns padrinhos não puderam vir, então tivemos a ideia da transmissão online e todos compreenderam e acompanharam de alguma forma, explicou a noiva.
Foi tudo tão intenso, que eu acho que foi mais bonito do que se tivesse sido a festa que eu planejei por dois anos, pensei tanto e idealizei. Essa cerimônia foi tão simbólica e tão marcante que eu não vi um convidado meu que não se emocionou ou que não chorou. Quem estava ali era realmente só quem ama a gente e quem a gente ama também, quem faz parte da nossa vida.
Por conta da pandemia, alguns serviços do casamento também precisaram ser suspensos para reduzir os riscos, mas no fim deu tudo certo. Tivemos que fazer muita coisa, então as lembrancinhas eu fiz com ajuda dos meus amigos e de alguns padrinhos, até me arrumei sozinha, atendi várias ligações entre um cacho e outro durante o dia, lembra Anaís.
Anaís conta que, mesmo com o casório ao ar livre, precisou pensar muito antes de tomar a decisão de fazer a celebração, que havia sido adiada três vezes. Com tudo o que estava acontecendo, eu pensei muito porque o cenário não é muito de festa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode nunca deixar de celebrar o amor. E foi isso que me deu força, em meio a tanta coisa ruim, tem uma família que nasce. Então, eu e Phelippe decidimos manter e fortalecer essa ideia, porque a gente acredita que, por mais que o mundo esteja um caos, o nosso amor resiste.
O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE ADERIR A ESTE FORMATO DE CERIMÔNIA
A cerimonialista Marta Veiga, que atua há seis anos na área, pontuou alguns pontos que devem ser observados por casais que curtem a ideia de casar ao ar livre. Confira:
Atenção dobrada
"Os noivos podem sair do tradicional, de alguns protocolos, podem proporcionar uma experiência incrível para os amigos e familiares em contato com a natureza, em um sítio, uma pousada. Na decoração podem abusar da criatividade, dependendo do local, ele por si só já tem sua beleza natural e isso acaba gerando uma economia", afirma Marta.
"A luz natural dá um efeito incrível nas fotos. Os trajes, make e penteados normalmente são mais despojados, leves, levando em conta o conforto e bem estar. A celebração da cerimônia pode ser descontraída e super personalizada", explica a profissional.
"O buffet pode ter o jeitinho do casal ou uma continuação do que eles costumam fazer entre família no final de semana ex: um churrasco. É um tipo de casamento incrível, intimista, onde o casal fica mais próximo da família, ele consegue dar mais atenção aos convidados e curte do seu jeitinho", pontua Marta.
Normalmente um casal jovem, que curte a natureza, que gosta de festejar, que é muito ligado à família e curte amizades verdadeiras e nao quantidade, também casais que não gostam de "ostentar" "mostrar" me entende? Gostam de festa e estar entre os que amam,
Para esse tipo de casamento, recomendo alguns cuidados. Um casamento ao ar livre, tem um charme especial, porém demanda planejamento e muita atenção aos detalhes. Para que tudo esteja o mais perfeito possível, é vital uma equipe preparada por trás dos bastidores, que suporte todas as demandas que os noivos necessitam. "É importante se atentar aos meses chuvosos, logística do local, situação das estradas e se preparar financeiramente para o plano B", finaliza a profissional..