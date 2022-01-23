ES registra 13.417 mortes e 730 mil casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo chegou ao total de 13.417 mortes e 730.355 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados três óbitos e 6.721 infecções, conforme dados divulgados na tarde deste domingo (23), no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 92.035. Na sequência, aparece Vila Velha (89.094), seguida por Vitória (81.264) e Cariacica (60.245). Na quinta posição está Linhares (37.023), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 13.029 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 10.409. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.487 contaminações.
Até este domingo (23), mais de 2,6 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 638.113, sendo 2.649 novas pessoas curadas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,84% no Estado.