Carreta fica atravessada e derruba carga de celulose na rodovia em Aracruz

Após acidente, toda a carga caiu na pista, na ES 445, em Aracruz Crédito: Paula Brazão/TV Gazeta Norte

Um acidente envolvendo uma carreta deixou a rodovia ES 445, em Aracruz , no Norte do Estado , totalmente obstruída na manhã nesta quarta-feira (2). O veículo, que carregava peças de celulose, ficou atravessado na pista e toda a carga caiu na estrada. Segundo a Polícia Militar , ninguém ficou ferido.

A rodovia é conhecida por ser uma via onde trafegam veículos mais pesados e liga as localidades de Vila do Riacho até Jacupemba. O acidente ocorreu durante esta madrugada em um trecho que fica próximo das comunidades de Cachoeirinha do Rio e Ribeirão do Meio.

Em entrevista à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta, o motorista da carreta, Celiomar Camargo, relatou que chovia no momento e o veículo teve uma falha mecânica. Ele não conseguia acelerar ou trocar de marcha e, para evitar possíveis acidentes, decidiu direcioná-lo ao canto da pista, quando perdeu o controle.

Por volta de 17h25, a Polícia Militar informou que a pista já havia sido liberada parcialmente e a previsão é de que a liberação total ocorra após as 18h. Segundo a PM, a empresa responsável pela carga foi acionada para fazer a remoção.

Carreta atravessada pela pista; PM acompanha ocorrência até a liberação da pista Crédito: Paula Brazão/TV Gazeta Norte

Por nota, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) comunicou que vai enviar uma equipe para inspecionar o local do acidente e fazer a manutenção, caso seja necessário.

A Suzano lamentou, também por nota, os transtornos provocados pelo acidente ocorrido nesta manhã e informou que a empresa responsável pelo transporte acionou a seguradora para que o veículo e a carga sejam removidos e a pista seja liberada.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

"A Suzano lamenta os transtornos provocados pelo acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (2) com uma carreta que transportava celulose, que acabou interrompendo o trânsito na ES 445. A empresa responsável pelo transporte acionou a seguradora para que o veículo e a carga sejam removidos e a pista seja liberada o mais depressa possível. Felizmente não houve feridos, mas a empresa está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias da ocorrência para que sejam adotadas as medidas necessárias".