Grave acidente deixa um homem morto e dois feridos em Aracruz

Carros envolvidos no acidente em Aracruz Crédito: Divulgação/PM

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois carros na rodovia ES 010, próximo à ponte de Santa Cruz, em Aracruz , no Norte do Estado, na noite deste domingo (30). A vítima, identificada como Belmiro Cardoso da Silva, de 66 anos, ficou presa às ferragens e faleceu no local.

Belmiro dirigia um Fiat Tempra. Ao lado dele, no banco do passageiro, uma mulher ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do município. No outro veículo envolvido, um Toyota Corolla Cross, um homem sofreu ferimentos e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel Único (Samu).

As duas pessoas foram levadas para o Hospital São Camilo, na sede da cidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dessas pessoas.

A dinâmica da batida é apurada pela perícia da Polícia Civil . O caso será investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.