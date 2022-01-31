Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ES 010

Grave acidente deixa um homem morto e dois feridos em Aracruz

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu, e levados ao Hospital São Camilo. Batida envolveu um Tempra e um Corolla Cross

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:19

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jan 2022 às 12:19
Carros envolvidos no acidente em Aracruz
Carros envolvidos no acidente em Aracruz Crédito: Divulgação/PM
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois carros na rodovia ES 010, próximo à ponte de Santa Cruz, em Aracruz, no Norte do Estado, na noite deste domingo (30). A vítima, identificada como Belmiro Cardoso da Silva, de 66 anos, ficou presa às ferragens e faleceu no local.
Belmiro dirigia um Fiat Tempra. Ao lado dele, no banco do passageiro, uma mulher ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do município. No outro veículo envolvido, um Toyota Corolla Cross, um homem sofreu ferimentos e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel Único (Samu).
As duas pessoas foram levadas para o Hospital São Camilo, na sede da cidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dessas pessoas.
A dinâmica da batida é apurada pela perícia da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Veja Também

Aracruz: chuva derruba árvore e provoca interdição da ES 257

Nuvem-prateleira chama atenção no céu de Aracruz

Prefeito de Aracruz nomeia filha para comandar secretaria; salário é de R$ 13,4 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Bombeiros Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Civil deflagra megaoperação “Genesis” na Grande Vitória
Megaoperação na Grande Vitória mira esquema que fornecia placas falsas ao PCV
Imagem de destaque
Criminoso encapuzado assalta posto e foge com R$ 500 em Águia Branca
Imagem de destaque
O que as roupas e adereços usados pelo papa Leão 14 revelam sobre seu estilo e sua política

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados