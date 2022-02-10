Homem é preso pela PF com material de exploração sexual infantil no ES

Polícia Federal investiga a disseminação de conteúdo pornográfico infantil via Whatsapp no ES Crédito: Divulgação/PF

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal no município de Sooretama , região Norte do Estado, nesta quinta-feira (10). Com ele, os agentes encontraram material que continha exploração sexual infantil e, segundo a corporação, o homem confirmou que o conteúdo era dele.

A ação faz parte da Operação Grupo Bloqueado, que tem o objetivo de investigar a divulgação e transmissão de imagens e vídeos ou outros registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes por meio de grupos de WhatsApp.

Além da prisão do homem de 35 anos, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município.

De acordo com a Polícia Federal, a operação desta quinta-feira tem o intuito que obter provas que identifiquem outros suspeitos envolvidos na disseminação das imagens ou até outros crimes, como estupro de vulneráveis, além do registro desses estupros e disseminação ou armazenamento também em grupos.

PRISÃO APÓS DENÚNCIA

Conforme a polícia, as investigações tiveram início depois de uma denúncia de um homem que estava em um grupo de WhatsApp e se indignou com as imagens e vídeos de pornografia infantil que começaram a ser compartilhadas. A partir disso, a Polícia Federal chegou até o suspeito de 35 anos.

O material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de possíveis vítimas.

CRIMES INVESTIGADOS

Produção de Material Pornográfico Envolvendo Criança ou Adolescente

Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de quatro a oito anos, e multa.

Transmissão de Material Pornográfico Envolvendo Criança ou Adolescente

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de três a seis anos e multa.

Posse ou Armazenamento de Material Pornográfico Envolvendo Criança ou Adolescente