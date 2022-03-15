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Vinha de Cuiabá

Traficante é preso com 4 kg de cocaína presa ao corpo ao desembarcar em Vitória

O jovem de 18 anos foi preso em flagrante logo depois de chegar à Capital capixaba e entrar em um carro que o aguardava nos arredores do terminal aéreo. Comparsa dele também foi preso
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 mar 2022 às 08:55

Publicado em 15 de Março de 2022 às 08:55

Tráfico de drogas
Os agentes monitoraram o rapaz de 18 anos, que foi abordado e revistado após desembarcar em Vitória com a cocaína Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Um traficante de 18 anos foi preso em flagrante após desembarcar no Aeroporto de Vitória com cerca de 4 quilos de pasta base de cocaína. O entorpecente estava enrolado com fitas presas ao corpo - nas coxas e canela - e encobertas pelas roupas que o jovem vestia. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (14). O rapaz havia embarcado em Cuiabá, no Mato Grosso, com destino ao Espírito Santo.
Além do jovem que veio no avião, outro envolvido também foi preso na mesma força-tarefa integrada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis de Vitória, Vila Velha e Serra. O segundo traficante foi detido nos arredores do aeroporto, no momento em que o rapaz que havia trazido a droga entrou em um carro que o esperava. Neste momento, os agentes interceptaram a dupla e deram voz de prisão.
O delegado da Polícia Federal, Ivo Silva, que participou e ajudou a coordenar a força-tarefa, deu detalhes da investigação feita até conseguirem prender a dupla em flagrante. 
A ação contou com o fundamental apoio da Delegacia de Polícia Federal de Barra do Garça/MT, que permitiu a identificação de um rapaz de 18 anos. A partir de então, várias diligências foram efetuadas no sentido de identificar o comprador da droga em solo capixaba o que, de fato, veio ocorrer momentos após quando o jovem embarcou no veículo onde se encontrava um homem de 24 anos.
Tráfico de drogas
Nas quatro sacolas, aproximadamente quatro quilos de pasta base de cocaína foram contabilizados Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Momentos após, ambos foram abordados e receberam voz de prisão, sem resistência por parte da dupla. Aos policiais, o rapaz de Mato Grosso disse que receberia a quantia de R$ 8 mil, enquanto o receptador da droga se reservou ao direito de ficar em silêncio.
Os presos foram encaminhados à Superintendência da PF em São Torquato para o registro do auto de prisão em flagrante. Eles responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas cuja pena pode chegar até 15 (quinze) anos de reclusão.
Traficante é preso com 4 kg de cocaína presa ao corpo ao desembarcar em Vitória

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