Morre carroceiro atingido por moto roubada durante perseguição em Vila Velha

Bruno da Silva Nascimento Mariano morreu após o acidente Crédito: Arquivo familiar

Uma perseguição a um suspeito de ter roubado uma moto em Vila Velha , Grande Vitória, terminou com a morte de um carroceiro de 22 anos. Bruno da Silva Nascimento Mariano foi atingido pela motocicleta, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ele trabalhava com extração de areia no momento do fato.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o carroceiro já chegou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, com o estado de saúde grave. Ele teve traumatismo craniano, foi levado para a unidade hospitalar durante a tarde e os médicos tiveram muita dificuldade para estabilizá-lo. À noite, a família recebeu a notícia da morte dele.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o subinspetor Schultz, da Guarda Municipal de Vila Velha, confirmou o fato.

"Infelizmente, tivemos essa trágica notícia que ele veio a óbito. Fomos ao hospital para confirmar. Chegamos primeiro e vimos que ele estava com um grande dano na cabeça e que a situação dele era gravíssima."

Bruno da Silva Nascimento Mariano morreu após o acidente Crédito: Arquivo familiar

A PERSEGUIÇÃO

Após o roubo da moto, a Guarda iniciou a perseguição ao motociclista, que trafegava em alta velocidade. Quando chegou ao final de uma rua sem saída no bairro Vale Encantado, o piloto foi arremessado da motocicleta e o veículo caiu no carroceiro. O suspeito também foi hospitalizado.

A moto foi roubada pouco tempo antes em um shopping de Vila Velha. O dono do veículo colocou a moto à venda e o suspeito se passou por um comprador e a levou.

"Na avenida alcançamos a velocidade superior de 120 km/h. Então, ele estava colocando a vida das pessoas em risco, que não tinham nada a ver com a situação. A gente foi fazendo o acompanhamento, ele passou perto de uma escola, quase atropelou os alunos."

Bruno deixou a esposa e um filho pequeno. Parentes do carroceiro estiveram no hospital à noite e conversaram com os agentes da Guarda.

"A gente conversou com a sogra do senhor Bruno. Ela está bastante abalada. Ele tem uma criança recém-nascida. A situação da família fica bem delicada", informou o subinspetor Schultz.