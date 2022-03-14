"Gato de energia" causou incêndio que matou duas crianças na Serra

Foi concluído o inquérito instaurado para apurar as causas da ocorrência e possíveis responsabilizações do caso, que aconteceu em agosto de 2021, no bairro Laranjeiras, e o resultado das investigações foi divulgado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14).

Ícaro, sem camisa, e Israel, morreram no incêndio ocorrido nesta manhã, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com o perito criminal da Polícia Civil Fernando Colnago, que participou da investigação, o "gato de energia" causou um aumento na temperatura da fiação da casa, iniciando o incêndio no quarto onde Israel e Ícaro estavam.

"Abrimos a parede e dentro havia diversas emendas à fiação elétrica, que estavam todas derretidas. A rede elétrica não tinha qualquer proteção, como disjuntor ou fusíveis e, como estava irregular, qualquer falha favorecia esse tipo de acontecimento. Foi o que aconteceu", afirmou Fernando.

GUARDA-ROUPAS IMPEDIU QUE CRIANÇAS FUGISSEM DAS CHAMAS

Além de constatar a causa, o laudo final também detalhou como foi a situação vivida pelas crianças durante o incêndio. Ambos ficaram presos no cômodo por conta do guarda-roupas, que potencializou as chamas e inviabilizou a saída dos irmãos pela porta.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o emaranhado de fios em um só ponto de energia elétrica, a situação do quarto após o incêndio e a ligação irregular por onde era capturada a distribuição elétrica de um poste Crédito: Divulgação/PCES

"Como a tubulação era plástica, depois que pegou fogo, ficou derretendo por dentro da parede, até chegar à tomada. E a tomada estava exatamente na frente ou bem próximo ao guarda-roupas, que é de madeira, estava cheio de roupas, e aí houve o incêndio. O guarda-roupas ficava ao lado da porta de entrada do quarto", disse o perito criminal.

De acordo com Fernando Colnago, a geladeira da residência apresentou um princípio de curto-circuito poucos dias antes do incêndio, mas as autoridades não foram acionadas.

O delegado Rodrigo Rosa, responsável pelo caso, descartou qualquer hipótese de violência contra as crianças. Segundo ele, não é possível apontar culpa da família pela autoria da ligação irregular de energia elétrica.

"Não há penalização com relação às mortes das crianças, claro, por ter sido uma fatalidade. Agora tentaremos descobrir quem realmente fez aquela ligação clandestina. Não podemos afirmar se eram o moradores da casa, não sabemos se é uma casa própria, alugada, se tinham conhecimento daquela ligação", salientou o delegado.

RELEMBRE O CASO

Israel e Ícaro Storch morreram queimados quando o quarto deles pegou fogo em uma casa na Serra, na Grande Vitória, no dia 16 de agosto. A avó e a irmã mais velha dos meninos, que estavam em outro quarto, conseguiram sair com a ajuda de vizinhos.

Como os irmãos foram carbonizados, foi preciso fazer exames de DNA para identificá-los. A família esperou mais de 40 dias até a liberação dos corpos.