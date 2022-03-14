Foragido que escapou de buscas com barco e helicóptero é preso no ES

Foragido foi levado para o CDP de Cachoeiro de Itapemirim no domingo Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Após tentativas de prisão com helicóptero e até barco, um foragido de 33 anos, suspeito de ter participado do assassinado um homem em março de 2020, foi preso pela polícia no interior de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo , na tarde de domingo (13), na localidade de Gabiroba.

De acordo com informações da Polícia Civil , desta vez, o foragido foi capturado e localizado em Gabiroba , uma localidade da zona rural de Mimoso do Sul, com apoio de policiais civis de Mimoso e da delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim. Ele não resistiu à prisão.

Após a Justiça decretar o mandado de prisão contra o suspeito, duas tentativas de buscas foram feitas pela polícia – com helicóptero e de barco pelo Rio Itabapoana -, mas sem sucesso.

O acusado de assassinato foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

O CRIME

No dia 23 de março de 2020, em São José das Torres, distrito de Mimoso do Sul, um homem de 41 anos foi encontrado morto com um tiro na nuca e cortes no corpo feitos por arma branca. Quando a polícia foi acionada, a informação inicial era de que o homem tinha sido vítima de atropelamento, já que um carro foi visto saindo do local pouco antes de o corpo ser encontrado.