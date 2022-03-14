Homem é preso após atacar filha de 10 anos com facão na Serra

Casos foram registrados na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a mãe da menina contou que o homem agrediu a criança.

Encontrado juntamente com o facão na calçada da casa, o homem foi revistado e logo em seguida resistiu à prisão. O caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.

Ainda segundo o boletim da PM, a criança de 10 anos apresentava escoriações leves e não precisou de atendimento médico.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal e injúria na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pelo delegado de plantão, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O preso não teve o nome divulgado.

OUTRO CASO

Também na Serra, um homem de 34 anos foi preso, na madrugada desta segunda-feira (14), no bairro Porto Canoa, depois de agredir a ex em uma festa da família dela.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o homem, que não aceitava o fim do relacionamento, chegou ao local falando que ia "cancelar o CPF da mulher". Depois ele a agrediu puxando seu cabelo, rasgou a roupa da ex e ainda deu uma mordida no seu braço direito.

Durante o trajeto para a delegacia, ele deu chutes no compartimento do carro da Polícia Militar e continuou ameaçando a vítima. O caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória. Ele não teve o nome divulgado.