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Violência

Homem é preso após atacar filha de 10 anos com facão na Serra

Caso foi registrado neste domingo (13). Segundo o boletim da PM, a criança apresentava escoriações leves e não precisou de atendimento médico

Publicado em 14 de Março de 2022 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2022 às 11:36
Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Casos foram registrados na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem foi preso, neste domingo (13), suspeito de atacar a filha de 10 anos com um facão, no bairro Parque Residencial Tubarão, na SerraGrande Vitória.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe da menina contou que o homem agrediu a criança.
Encontrado juntamente com o facão na calçada da casa, o homem foi revistado e logo em seguida resistiu à prisão. O caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Ainda segundo o boletim da PM, a criança de 10 anos apresentava escoriações leves e não precisou de atendimento médico.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal e injúria na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pelo delegado de plantão, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O preso não teve o nome divulgado.

OUTRO CASO

Também na Serra, um homem de 34 anos foi preso, na madrugada desta segunda-feira (14), no bairro Porto Canoa, depois de agredir a ex em uma festa da família dela.
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o homem, que não aceitava o fim do relacionamento, chegou ao local falando que ia "cancelar o CPF da mulher". Depois ele a agrediu puxando seu cabelo, rasgou a roupa da ex e ainda deu uma mordida no seu braço direito.
Durante o trajeto para a delegacia, ele deu chutes no compartimento do carro da Polícia Militar e continuou ameaçando a vítima. O caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória. Ele não teve o nome divulgado.
Com informações do g1 ES e da TV Gazeta

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