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Crime

Adolescente de 16 anos é baleado após ter celular roubado na Serra

Rapaz já havia entregado o aparelho aos bandidos quando foi atingido por um disparo pelas costas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2022 às 13:44

Publicado em 12 de Março de 2022 às 13:44

Homem baleado foi levado para a UPA de Serra Sede na madrugada deste sábado (18)
Adolescente foi levado para a UPA de Serra-Sede após ser baleado Crédito: Divulgação | Prefeitura da Serra
 Um adolescente de 16 anos foi baleado durante um assalto por volta das 20h30 desta sexta-feira (11) em Serra-Sede, em um trecho perto do viaduto da BR 101. Ele estava a caminho da casa da namorada quando desconfiou de dois homens de moto que se aproximaram.
Segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o rapaz tentou esconder o celular, mas foi revistado pelos bandidos. Após pegarem o aparelho, os criminosos mandaram o adolescente correr e atiraram nele pelas costas. O menino foi levado para a UPA de Serra-Sede e, em seguida, transferido para um hospital em Vitória.
A mãe da vítima, que não quis se identificar, disse que o filho passou por uma cirurgia, mas informou que ainda não sabe detalhes do estado de saúde dele.
"Você sai de casa, deixa seu filho bem e quer voltar e encontrar ele do mesmo jeito. Mas você recebe essa notícia de que sofreu um assalto, fica sem saber o que fazer. A gente sai de casa e não sabe se vai voltar", desabafou a mãe.
Segundo a família, o adolescente baleado estuda e joga futebol. A mãe contou que ele já jogou em um time da Bahia e hoje é goleiro de um time da Grande Vitória.
Moradores da região de Serra-Sede estão sofrendo com a insegurança. Na sexta-feira, A Gazeta mostrou que um bandido vestido de gari roubou duas mulheres no meio da rua. Uma delas ainda está pagando as prestações do celular.
A suspeita é de que o ladrão disfarçado de gari vem cometendo crimes na região há pelo menos duas semanas. Além de roubos de celulares na rua, os bandidos estão invadindo as casas dos moradores. Um funcionário público disse que quando chegou do trabalho a casa dele havia sido furtada. Além de televisão e outros objetos os bandidos levaram semijoias que ele vende.
Apesar do prejuízo, o homem contou estar aliviado por não estar em casa na hora que os bandidos entraram.

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