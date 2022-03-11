Vídeo: polícia acha galpão com peças de carros roubados em Cachoeiro

Your browser does not support the video tag.

De acordo com a corporação, as investigações já estavam em andamento e contribuíram com a localização do ponto de desmanche e guarda de veículos furtados e roubados. No local, haviam cerca de 400 caixas de marcha, 200 eixos completos e mais de 500 peças diversas. A Polícia Civil acredita que as peças estejam avaliadas entre R$ 6 e R$ 8 milhões.

O titular da Deic, delegado Rafael Amaral, explicou que a polícia chegou ao local durante investigações de furtos de veículos na região. "Os investigadores vinham monitorando furtos e roubos de veículos ocorridos no Sul do Estado, notadamente caminhonetes, quando, acabaram por localizar um ponto onde criminosos desmanchavam e guardavam peças de veículos subtraídos", disse.

Segundo o delegado, todas as peças vão ser periciadas para a origem do material seja identificada. "O que se pode adiantar é que os investigadores localizaram peças de um caminhão Ford F-4000 subtraído no último dia (8), no município de Marataízes", revelou.

O caminhão, segundo o delegado, pertencia a uma empresa de cerimonial de festas. Os policiais conseguiram recuperar todos os ornamentos e móveis que foram levado junto com o veículo, que a proprietária da empresa avaliou em R$ 40 mil.

Várias peças de carros desmanchados foram encontradas no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: João Henrique Castro

De acordo com apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, que esteve no local, devido à grande quantidade de peças no galpão, a Prefeitura de Cachoeiro precisou enviar dois caminhões para prestarem apoio na retirada do material.

A Polícia Civil informou ao repórter que, além do Sul do Estado , os veículos também eram roubados na região Norte do Rio de Janeiro . Em seguida, eles eram levados para o galpão e desmanchados no local.

De acordo com a PC, até o momento, ninguém foi preso. O delegado Rafael Amaral, titular da Deic, disse que parte da quadrilha já foi identificada e as investigações vão continuar.

SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO

Esta é a segunda fase da operação "Cavalo de Troia", a primeira ocorreu no mês de julho de 2021. “Com certeza nesta segunda fase, a operação apreendeu o maior número de caixas de marcha da história do ES”, destacou o delegado Rafael Amaral.