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Valem até R$ 8 milhões

Vídeo: polícia acha galpão com peças de carros roubados em Cachoeiro

Operação aconteceu na tarde desta sexta-feira (11). Segundo a polícia, peças seriam de veículos roubados no Sul do Estado e na região Norte do Rio de Janeiro
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 mar 2022 às 19:42

Publicado em 11 de Março de 2022 às 19:42

Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), apreendeu, durante uma operação realizada na tarde desta sexta-feira (11), caixas de marcha, eixos completos e outras peças diversas de carros roubados, que estavam em um galpão no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo
De acordo com a corporação, as investigações já estavam em andamento e contribuíram com a localização do ponto de desmanche e guarda de veículos furtados e roubados. No local, haviam cerca de 400 caixas de marcha, 200 eixos completos e mais de 500 peças diversas. A Polícia Civil acredita que as peças estejam avaliadas entre R$ 6 e R$ 8 milhões.
O titular da Deic, delegado Rafael Amaral, explicou que a polícia chegou ao local durante investigações de furtos de veículos na região. "Os investigadores vinham monitorando furtos e roubos de veículos ocorridos no Sul do Estado, notadamente caminhonetes, quando, acabaram por localizar um ponto onde criminosos desmanchavam e guardavam peças de veículos subtraídos", disse.
Segundo o delegado, todas as peças vão ser periciadas para a origem do material seja identificada. "O que se pode adiantar é que os investigadores localizaram peças de um caminhão Ford F-4000 subtraído no último dia (8), no município de Marataízes", revelou.
O caminhão, segundo o delegado, pertencia a uma empresa de cerimonial de festas. Os policiais conseguiram recuperar todos os ornamentos e móveis que foram levado junto com o veículo, que a proprietária da empresa avaliou em R$ 40 mil.
Polícia encontra galpão com peças roubadas de carros desmanchados em Cachoeiro
Várias peças de carros desmanchados foram encontradas no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: João Henrique Castro
De acordo com apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, que esteve no local, devido à grande quantidade de peças no galpão, a Prefeitura de Cachoeiro precisou enviar dois caminhões para prestarem apoio na retirada do material.
A Polícia Civil informou ao repórter que, além do Sul do Estado, os veículos também eram roubados na região Norte do Rio de Janeiro. Em seguida, eles eram levados para o galpão e desmanchados no local. 
De acordo com a PC, até o momento, ninguém foi preso. O delegado Rafael Amaral, titular da Deic, disse que parte da quadrilha já foi identificada e as investigações vão continuar.

SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO

Esta é a segunda fase da operação "Cavalo de Troia", a primeira ocorreu no mês de julho de 2021. “Com certeza nesta segunda fase, a operação apreendeu o maior número de caixas de marcha da história do ES”, destacou o delegado Rafael Amaral.

Polícia encontra galpão com peças de carros roubados em Cachoeiro

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