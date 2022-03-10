Caminhão atinge fiação e derruba três postes em acidente em Cachoeiro

Um caminhão atingiu uma fiação e derrubou três postes no início da tarde desta quinta-feira (10), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Uma das estruturas derrubadas caiu sobre um carro estacionado na rua Estrela Machado. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido e não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica.
Segundo apuração do repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul, a dona do veículo atingido informou que a empresa responsável pelo caminhão disse que pagaria pelo prejuízo. Procurados pela reportagem, a empresa e o caminhoneiro não quiseram se manifestar.
No local do acidente, moradores afirmaram para o repórter que a fiação baixa causa problemas constantes. Apesar de caminhões não poderem transitar no centro do município, no bairro, a guarda municipal informou que a passagem é liberada.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e a Polícia Militar foram procuradas pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.