Aconteceu de novo! Após chuva, carro cai em valão em Cariacica

O Nissan versa foi parar dentro do valão de Jardim América, em Cariacica durante a chuva desta manhã Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

O acidente ocorreu por volta das 11 horas desta quinta-feira (10). A motorista, que é do Rio de Janeiro, não conhecia a região e, quando passava pela rua, achou que toda a extensão fosse uma via. Ela não sabia, entretanto, que na Avenida América, onde muitos veículos já sofreram incidentes do tipo, tem trechos descobertos.

Ao passar por um deles, o Nissan Versa que ela dirigia caiu e ficou parcialmente submerso. Um mecânico que trabalha em frente ao local onde o carro caiu explicou que a condutora foi realizar uma manobra e acabou caindo com o veículo no buraco. Além dela, havia outra pessoa no banco do carona.

"Eu e meu funcionário estávamos aqui na porta quando ela veio com o carro e o valão já estava cheio. Nós gritamos para ela não virar, mas ela veio e virou de uma vez para fazer o retorno. Ela entrou em desespero para tentar abrir a porta. Nós corremos e conseguimos abrir do outro lado para saírem ela e o senhor que estava também. Ela ficou muito nervosa, mas graças a Deus conseguimos tirar eles logo", contou o mecânico à reportagem da TV Gazeta.