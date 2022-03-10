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Jardim América

Aconteceu de novo! Após chuva, carro cai em valão em Cariacica

Água cobriu o valão com a chuva forte da manhã desta quinta (10). Uma motorista, que veio do Rio de Janeiro e que não conhecia a região, acabou caindo com o Nissan Versa em um ponto descoberto na Avenida América
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 mar 2022 às 13:15

Publicado em 10 de Março de 2022 às 13:15

Cariacica
O Nissan versa foi parar dentro do valão de Jardim América, em Cariacica durante a chuva desta manhã Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
A cena não chega a ser uma novidade, porém aconteceu mais uma vez. Bastou chover intensamente por minutos para a água subir, cobrir o valão que passa na Avenida América, no bairro Jardim América, em Cariacica, fazendo com que mais um carro caísse dentro dele.
O acidente ocorreu por volta das 11 horas desta quinta-feira (10). A motorista, que é do Rio de Janeiro, não conhecia a região e, quando passava pela rua, achou que toda a extensão fosse uma via. Ela não sabia, entretanto, que na Avenida América, onde muitos veículos já sofreram incidentes do tipo, tem trechos descobertos.

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Ao passar por um deles, o Nissan Versa que ela dirigia caiu e ficou parcialmente submerso. Um mecânico que trabalha em frente ao local onde o carro caiu explicou que a condutora foi realizar uma manobra e acabou caindo com o veículo no buraco. Além dela, havia outra pessoa no banco do carona.
"Eu e meu funcionário estávamos aqui na porta quando ela veio com o carro e o valão já estava cheio. Nós gritamos para ela não virar, mas ela veio e virou de uma vez para fazer o retorno. Ela entrou em desespero para tentar abrir a porta. Nós corremos e conseguimos abrir do outro lado para saírem ela e o senhor que estava também. Ela ficou muito nervosa, mas graças a Deus conseguimos tirar eles logo", contou o mecânico à reportagem da TV Gazeta.
Apesar do susto, motorista e passageiro não se feriram. Em relação ao Nissan Versa, o carro era alugado. O modelo tem valor de mercado próximo de R$ 90 mil para a versão mais simples.

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