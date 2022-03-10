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Tempo fechado

Instituto renova alerta para temporais e chuva de granizo em todo o ES

Inmet emitiu um novo aviso nesta quinta (10) para condições climáticas adversas até a manhã desta sexta-feira (11)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 mar 2022 às 11:21

Publicado em 10 de Março de 2022 às 11:21

Tempo fechado em Vitória
Dia de tempo fechado em Vitória Crédito: Deise Romero
O Instituto Nacional de Meteorologia, que havia divulgado ontem (9)  a possibilidade de tempestade no Estado, renovou hoje (10) o alerta climático para o Espírito Santo. Desta forma, segundo o Inmet, em todas as regiões capixabas podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e também queda de granizo. Estas condições se mantêm pelo menos até as 10h desta sexta-feira (11).
Anteriormente, nesta quarta (9), o Inmet já havia emitido um aviso semelhante para os 78 municípios do Estado. Algumas cidades do interior registraram temporais nas últimas horas e na madrugada.

Após manhã com tempo fechado, começou a chover forte na Grande Vitória

Na Grande Vitória, o dia amanheceu com o tempo muito fechado e com trovoadas que assustaram os moradores da região Metropolitana. A chuva, entretanto, só deu o ar da graça por volta das 10h30.
Instituto renova alerta para temporais e chuva de granizo em todo o ES

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