Fotos: com alerta de tempestade, tempo fecha no Espírito Santo

Após manhã com tempo fechado, começou a chover forte na Grande Vitória

Após alerta de chuva forte, tempo fecha na Grande Vitória

A Gazeta mostram que a quinta-feira começou com tempo fechado. Nas imagens, é possível ver o céu cinza e coberto de nuvens em bairros da Fotos enviadas à reportagem demostram que a quinta-feira começou com tempo fechado. Nas imagens, é possível ver o céu cinza e coberto de nuvens em bairros da Grande Vitória , como Jardim Camburi e Bento Ferreira, na Capital , e Praia da Costa, em Vila Velha , inclusive com relatos de raios e trovões.

O alerta do Inmet é de tempestades e prevê chuvas que variam de 20 mm/h a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia. Ainda são esperados ventos intensos que podem atingir velocidades na casa dos 40 km/h a 60 km/h.

O instituto ressalta também a possibilidade de chuva de granizo e aponta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Regiões do ES podem ter queda de granizo Crédito: Reprodução/Inmet

Por conta da possibilidade de chuvas intensas, o Inmet preparou recomendações para habitantes de áreas afetadas. São elas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, através do telefone 193