Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vem chuva

Fotos: com alerta de tempestade, tempo fecha no Espírito Santo

O Estado recebeu um alerta emitido pelo Inmet nesta quarta (9) e o dia começou com céu fechado nesta quinta (10); por volta das 10h50, começou a chover forte na Grande Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 mar 2022 às 07:48

Publicado em 10 de Março de 2022 às 07:48

Após manhã com tempo fechado, começou a chover forte na Grande Vitória

Espírito Santo recebeu um alerta para tempestades válido para todos os 78 municípios. Emitido na quarta-feira (9) pelo Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido até a manhã desta quinta-feira (10), mas parece que a chuva vai cair firme durante todo o dia no Estado. Por volta das 10h50, depois de horas com tempo nublado, começou a chover forte na Grande Vitória.

Após alerta de chuva forte, tempo fecha na Grande Vitória

Fotos enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que a quinta-feira começou com tempo fechado. Nas imagens, é possível ver o céu cinza e coberto de nuvens em bairros da Grande Vitória, como Jardim Camburi e Bento Ferreira, na Capital, e Praia da Costa, em Vila Velha, inclusive com relatos de raios e trovões.
O alerta do Inmet é de tempestades e prevê chuvas que variam de 20 mm/h a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia. Ainda são esperados ventos intensos que podem atingir velocidades na casa dos 40 km/h a 60 km/h. 
O instituto ressalta também a possibilidade de chuva de granizo e aponta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Regiões do ES podem ter queda de granizo
Regiões do ES podem ter queda de granizo Crédito: Reprodução/Inmet
Por conta da possibilidade de chuvas intensas, o Inmet preparou recomendações para habitantes de áreas afetadas. São elas:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada
  • Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, através do telefone 193
Além do Espírito Santo, segundo o Inmet, o alerta é válido para o Sul da Bahia e parte de Minas Gerais.

Veja Também

Muito sol ou muita chuva? O que esperar do outono em 2022 no ES

ES recebe alerta de tempestade com risco de queda de granizo

Vitória encerrou último dia de carnaval como a 3ª capital mais quente do país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo Grande Vitória Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados