Fotos: com alerta de tempestade, tempo fecha no Espírito Santo

Após manhã com tempo fechado, começou a chover forte na Grande Vitória
O Espírito Santo recebeu um alerta para tempestades válido para todos os 78 municípios. Emitido na quarta-feira (9) pelo Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido até a manhã desta quinta-feira (10), mas parece que a chuva vai cair firme durante todo o dia no Estado. Por volta das 10h50, depois de horas com tempo nublado, começou a chover forte na Grande Vitória.
Após alerta de chuva forte, tempo fecha na Grande Vitória
Fotos enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que a quinta-feira começou com tempo fechado. Nas imagens, é possível ver o céu cinza e coberto de nuvens em bairros da Grande Vitória, como Jardim Camburi e Bento Ferreira, na Capital, e Praia da Costa, em Vila Velha, inclusive com relatos de raios e trovões.
O alerta do Inmet é de tempestades e prevê chuvas que variam de 20 mm/h a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia. Ainda são esperados ventos intensos que podem atingir velocidades na casa dos 40 km/h a 60 km/h.
O instituto ressalta também a possibilidade de chuva de granizo e aponta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Por conta da possibilidade de chuvas intensas, o Inmet preparou recomendações para habitantes de áreas afetadas. São elas:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada
- Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, através do telefone 193
Além do Espírito Santo, segundo o Inmet, o alerta é válido para o Sul da Bahia e parte de Minas Gerais.