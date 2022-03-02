Vitória encerrou último dia de carnaval como a 3ª capital mais quente do país

O carnaval no Espírito Santo terminou com a maioria das cidades tendo muito sol e calor, com praias lotadas. Na Capital capixaba não foi diferente. Dados do portal Climatempo apontaram que Vitória foi a terceira capital mais quente do Brasil durante esta terça-feira (1), com os termômetros atingindo 34,5ºC na cidade.
Essa temperatura, porém, ainda não chegou tão perto do recorde de calor do ano em Vitória. No dia 1º de fevereiro, a temperatura na Capital chegou a 37,1ºC, a mais alta observada até então em 2022 e quando a cidade foi a mais quente do país entre as capitais.
Conforme o Climatempo, a capital mais quente do país nesta terça-feira foi o Rio de Janeiro, que registrou 37,7ºC. Em seguida, apareceu Boa Vista, no estado de Roraima, com 36,6ºC.
O portal aponta que o clima deve ficar mais ameno, ao menos no Sul do Espírito Santo. Segundo o Climatempo, a previsão é de dia sem sol e com chuvas nesta quarta-feira (2) na região.
Vitória encerrou último dia de carnaval como a terceira capital mais quente do país