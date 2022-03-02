Vitória encerrou último dia de carnaval como a 3ª capital mais quente do país

Conforme o Climatempo, a capital mais quente do país nesta terça-feira foi o Rio de Janeiro, que registrou 37,7ºC. Em seguida, apareceu Boa Vista, no estado de Roraima, com 36,6ºC.

O portal aponta que o clima deve ficar mais ameno, ao menos no Sul do Espírito Santo. Segundo o Climatempo, a previsão é de dia sem sol e com chuvas nesta quarta-feira (2) na região.