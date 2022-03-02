Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sentiu o calorão?

Vitória encerrou último dia de carnaval como a 3ª capital mais quente do país

Segundo dados do portal Climatempo, os termômetros da Capital capixaba atingiram 34,5°C nesta terça-feira (1°); recorde do ano na cidade é de 37,1°C
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 mar 2022 às 10:21

Publicado em 02 de Março de 2022 às 10:21

Sábado de carnaval na Guarderia
Vitória foi a terceira capital brasileira mais quente desta terça (1): 35,4ºC Crédito: Fernando Madeira
O carnaval no Espírito Santo terminou com a maioria das cidades tendo muito sol e calor, com praias lotadas. Na Capital capixaba não foi diferente. Dados do portal Climatempo apontaram que Vitória foi a terceira capital mais quente do Brasil durante esta terça-feira (1), com os termômetros atingindo 34,5ºC na cidade
Essa temperatura, porém, ainda não chegou tão perto do recorde de calor do ano em Vitória. No dia 1º de fevereiro, a temperatura na Capital chegou a 37,1ºC, a mais alta observada até então em 2022 e quando a cidade foi a mais quente do país entre as capitais.
Conforme o Climatempo, a capital mais quente do país nesta terça-feira foi o Rio de Janeiro, que registrou 37,7ºC. Em seguida, apareceu Boa Vista, no estado de Roraima, com 36,6ºC.
O portal aponta que o clima deve ficar mais ameno, ao menos no Sul do Espírito Santo. Segundo o Climatempo, a previsão é de dia sem sol e com chuvas nesta quarta-feira (2) na região.
Vitória encerrou último dia de carnaval como a terceira capital mais quente do país

Veja Também

Feriadão de carnaval: veja como fica o tempo em todo o ES até quarta

Fotojornalismo: Praia de Manguinhos fica lotada na segunda de carnaval

Fotojornalismo: domingo de carnaval tem praias lotadas em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Climatempo espírito santo Grande Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados