Feriadão de carnaval: veja como fica o tempo em todo o ES até quarta

Nesta segunda-feira (28), tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde na Região Serrana (área das Três Santas). Para as demais regiões capixabas, o dia terá poucas nuvens e calor, sem probabilidade de chuva. O vento sopra com intensidade moderada entre o Litoral Sul e o Metropolitano. Na Grande Vitória, os termômetros devem variar de 22ºC a 34º C; no Litoral Sul, de 16ºC a 34ºC; e na Região Serrana, de 16ºC a 32ºC. Nas regiões Norte e Nordeste, a temperatura vai de 19ºC a 33ºC.