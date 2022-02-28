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Feriadão de carnaval: veja como fica o tempo em todo o ES até quarta

Na Grande Vitória, não há previsão de chuva. Termômetros devem chegar a marcar 34°C

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 12:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 fev 2022 às 12:32
Domingo de carnaval com praias cheias em Vila Velha
Domingo de carnaval teve praias cheias em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Quem quer continuar aproveitando a praia até nestes dias de feriado de carnaval não tem com o  que se preocupar. O tempo vai continuar firme, com muito sol, em todo o Espírito Santo até quarta-feira (2). As temperaturas podem chegar a 34ºC. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Nesta segunda-feira (28), tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde na Região Serrana (área das Três Santas). Para as demais regiões capixabas, o dia terá poucas nuvens e calor, sem probabilidade de chuva. O vento sopra com intensidade moderada entre o Litoral Sul e o Metropolitano. Na Grande Vitória, os termômetros devem variar de 22ºC a 34º C; no Litoral Sul, de 16ºC a 34ºC; e na Região Serrana, de 16ºC a 32ºC. Nas regiões Norte e Nordeste, a temperatura vai de 19ºC a 33ºC.
O Incaper informou que a previsão se mantém todo o Estado para terça (1º) e quarta-feira (2). Entretanto, há previsão de chuva rápida entre a madrugada e a manhã no Litoral Norte e, ao longo do dia, chuva esparsa nas demais áreas da Região Norte e no trecho leste da Região Serrana. 

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