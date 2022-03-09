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Com ventos intensos

ES recebe alerta de tempestade com risco de queda de granizo

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é classificado como perigo potencial e vale desde esta quarta-feira (9) até as 10h de quinta-feira (10)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 mar 2022 às 13:44

Publicado em 09 de Março de 2022 às 13:44

Tempo fechado e com chuva neste domingo (13/02) em Vitória
Tempo pode fechar e Inmet aponta até possibilidade de granizo no ES Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todos os 78 municípios do Espírito Santo. O aviso, de grau de intensidade de perigo potencial e que aponta até risco de queda de granizo, foi publicado nesta quarta-feira (9) e tem validade até as 10h de quinta-feira (10).
O Inmet destaca que a previsão é de chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem atingir velocidades na casa dos 40 km/h a 60 km/h. O instituto ressalta também a possibilidade de chuva de granizo e aponta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Regiões do ES podem ter queda de granizo
Regiões do ES podem ter queda de granizo Crédito: Reprodução/Inmet
Por conta da possibilidade de chuvas intensas, o Inmet preparou recomendações para habitantes de áreas afetadas. São elas:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada
  • Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, através do telefone 193
Além do Espírito Santo, segundo o Inmet, o alerta é válido para o Sul da Bahia e parte de Minas Gerais.

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