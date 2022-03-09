ES recebe alerta de tempestade com risco de queda de granizo

O Inmet destaca que a previsão é de chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem atingir velocidades na casa dos 40 km/h a 60 km/h. O instituto ressalta também a possibilidade de chuva de granizo e aponta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.