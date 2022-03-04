Com o tempo aberto e ensolarado, a praia é opção aos que quiserem aproveitar o fim de semana no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Temperaturas podem se aproximar dos 40 °C no fim de semana no ES

Seguindo o calorão que aparece de maneira intensa nesta sexta (4), o sábado terá predomínio de tempo aberto, com poucas nuvens e muito sol na maior parte do Estado. Apenas no extremo Sul, Caparaó e uma pequena área da Região Serrana podem ocorrer pancadas isoladas.

Na Grande Vitória, sem previsão de chuva para a data e as temperaturas oscilam entre 21 °C e 32 °C. Mais quente ainda será em algumas áreas da Região Sul. Nos pontos tradicionalmente conhecidos pelo calor intenso, a máxima pode chegar aos 38 °C. Quase igual é a expectativa do Incaper para o Noroeste, onde a máxima esperada é um grau a menos.

DOMINGO

No dia seguinte, uma chuva passageira e de fraca intensidade é aguardada entre a madrugada e as primeiras horas da manhã de domingo, aliviando o calor no despertar dos moradores da Regiõe Norte.