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Calorão

Temperaturas podem se aproximar dos 40 °C no fim de semana no ES

Previsão do Incaper aponta para manutenção do calor em todas as regiões do Estado. Chuva pode ocorrer de forma isolada e passageira
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

04 mar 2022 às 08:26

Publicado em 04 de Março de 2022 às 08:26

Praia da Costa
Com o tempo aberto e ensolarado, a praia é opção aos que quiserem aproveitar o fim de semana no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Temperaturas podem se aproximar dos 40 °C no fim de semana no ES
O carnaval já acabou, mas o calor que fez nos dias de folia se mantém firme e sem dar trégua no Espírito Santo no primeiro final de semana após o período carnavalesco. A expectativa do Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper, é que os termômetros se aproximem dos 40 °C no sábado (5) e no domingo (6) em algumas regiões.
Seguindo o calorão que aparece de maneira intensa nesta sexta (4), o sábado terá predomínio de tempo aberto, com poucas nuvens e muito sol na maior parte do Estado. Apenas no extremo Sul, Caparaó e uma pequena área da Região Serrana podem ocorrer pancadas isoladas.
Na Grande Vitória, sem previsão de chuva para a data e as temperaturas oscilam entre 21 °C e 32 °C. Mais quente ainda será em algumas áreas da Região Sul. Nos pontos tradicionalmente conhecidos pelo calor intenso, a máxima pode chegar aos 38 °C. Quase igual é a expectativa do Incaper para o Noroeste, onde a máxima esperada é um grau a menos.

DOMINGO

No dia seguinte, uma chuva passageira e de fraca intensidade é aguardada entre a madrugada e as primeiras horas da manhã de domingo, aliviando o calor no despertar dos moradores da Regiõe Norte.
Ao passar do dia, as temperaturas sobem e ultrapassam os 30 °C em todas as regiões capixabas. Os locais mais críticos são novamente em áreas do Sul e Noroeste, que podem bater 38 °C e 37 °C, respectivamente. Na Região Metropolitana, os termômetros oscilam entre 21 °C e 32 °C.

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