Chuva rápida alaga ruas e pega motoristas de surpresa na Grande Vitória

Foram poucos minutos de chuva, mas suficientes para alagar ruas e avenidas do bairro Cobilândia, em Vila Velha, no meio da manhã quinta-feira (10). A chuva forte que caiu na região e em outras da Grande Vitória confirmou as expectativas do Instituto Nacional de Meteorologia, que alerta desde o dia anterior para a possibilidade de temporais em todo o Espírito Santo.
Para não terem os carros tomados pela água, muitos motoristas buscaram refúgio em pontos mais elevados, como postos de combustíveis. Imagens feitas pelo repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, mostraram a pressa para tirarem os carros dos pontos alagados.
Outros regiões que tradicionalmente sofrem com alagamentos em Vila Velha também registraram o problema, como ao longo da Avenida Carlos Lindenberg, nos bairros São Torquato e Paul. Moradores e comerciantes destes locais registraram o nível da água subindo rapidamente.
CARIACICA
Ainda na Grande Vitória, houve alagamento na BR 262, na altura do bairro Rio Branco, próximo ao acesso para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A região também é conhecida pela rapidez com que os alagamentos se formam.
De acordo com o Inmet, situações semelhantes podem voltar a acontecer até o fim da manhã desta sexta-feira (11), pois todo o Estado está em alerta para chuvas intensas, com possibilidade de queda de granizo.