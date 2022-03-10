Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em minutos

Chuva rápida alaga ruas e pega motoristas de surpresa na Grande Vitória

Por volta das 10h30 desta quinta-feira (10), um temporal curto fez a água subir rapidamente em pontos de Vila Velha e Cariacica; ES está em alerta para mais chuvas até a manhã de sexta (11)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 mar 2022 às 12:21

Publicado em 10 de Março de 2022 às 12:21

Foram poucos minutos de chuva, mas suficientes para alagar ruas e avenidas do bairro Cobilândia, em Vila Velha, no meio da manhã quinta-feira (10). A chuva forte que caiu na região e em outras da Grande Vitória confirmou as expectativas do Instituto Nacional de Meteorologia, que alerta desde o dia anterior para a possibilidade de temporais em todo o Espírito Santo.
Para não terem os carros tomados pela água, muitos motoristas buscaram refúgio em pontos mais elevados, como postos de combustíveis. Imagens feitas pelo repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, mostraram a pressa para tirarem os carros dos pontos alagados.
Outros regiões que tradicionalmente sofrem com alagamentos em Vila Velha também registraram o problema, como ao longo da Avenida Carlos Lindenberg, nos bairros São Torquato e Paul. Moradores e comerciantes destes locais registraram o nível da água subindo rapidamente.

CARIACICA

Ainda na Grande Vitória,  houve alagamento na BR 262, na altura do bairro Rio Branco, próximo ao acesso para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A região também é conhecida pela rapidez com que os alagamentos se formam.
De acordo com o Inmet, situações semelhantes podem voltar a acontecer até o fim da manhã desta sexta-feira (11), pois todo o Estado está em alerta para chuvas intensas, com possibilidade de queda de granizo.

Veja Também

Instituto renova alerta para temporais e chuva de granizo em todo o ES

Fotos: com alerta de tempestade, tempo fecha no Espírito Santo

Muito sol ou muita chuva? O que esperar do outono em 2022 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Chuva no ES Inmet Previsão do Tempo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados