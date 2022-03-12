Tiroteio deixa pelo menos duas pessoas feridas em Planalto Serrano

Um tiroteio registrado no início da noite desta sexta-feira (11), por volta das 19h30, no bloco B do bairro Planalto Serrano, no município da Serra, deixou pelo menos duas pessoas feridas – uma jovem de 21 anos estava na varanda de casa quando foi atingida.
A repórter Any Cometti, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que homens passaram trocando tiros na região e uma jovem teria sido atingida nas nádegas por um disparo de bala perdida no momento em que estava na varanda de casa. A outra vítima é um homem, que foi atingido na região do abdômen.
Segundo apuração da TV Gazeta, as vítimas teriam sido encaminhadas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra Sede.