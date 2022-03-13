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Brutal

Homem é assassinado com golpes de facão em Cariacica

A vítima teria deixado o bar, já embriagado, procurando um rapaz com quem ele teria um desentendimento antigo; após o crime, o suspeito não foi encontrado
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 mar 2022 às 11:54

Publicado em 13 de Março de 2022 às 11:54

Um homem identificado como Vinícius Bermudes de Oliveira, de 33 anos, foi morto a golpes de facão nos braços, costas e pescoço, na noite deste sábado (12), no bairro Vila Cajueiro, em Cariacica, na Grande Vitória.
homicídio em cariacica
Marcas de sangue foram encontradas no local onde o homem foi morto em Vila Cajueiro Crédito: Naiara Arpini
De acordo com apuração da repórter Naiara Arpini, para a TV Gazeta, que esteve no local, no chão de terra do local ficaram as marcas de sangue da vítima. Segundo moradores da região, o homem que morreu não reside na localidade, mas estava bebendo em um bar nos arredores de onde ocorreu o crime.
A vítima teria deixado o bar, já embriagado, procurando um rapaz com quem ele teria um desentendimento antigo.
Uma testemunha, que prefere não ser identificada, narrou à reportagem que o homem que foi assassinado morava em Cariacica Sede, mas ia à Vila Cajueiro para prestar alguns serviços. Nestas idas, foi criada uma desavença.
"Ele foi ontem (12) atrás de um menino que mora aqui e aí o pai desse menino, para defender o filho, matou o cara. Esse que matou é um homem bom, trabalhador, conhecido na região", contou.
Depois do bar, onde a vítima chegou a pedir para comprar cerveja fiado (para pagar em outro momento), os moradores ficaram sabendo que o corpo de Vinicius foi encontrado com marcas de facão e decapitado, em frente a uma casa da região. O suspeito é o dono da casa.
Após o crime, o ele não foi encontrado. Na manhã de domingo (13), a polícia esteve no local à procura dele, mas ninguém estava em casa.
Demandada, a Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que não têm acesso a ocorrências anteriores ao plantão vigente.

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