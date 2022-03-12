Homem é baleado e invade terminal de Campo Grande pedindo socorro

Terminal de Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

A manhã deste sábado (12) foi agitada para quem passou pelo Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Por volta das 7h, um homem baleado entrou correndo no local pedindo socorro. Segundo apurou a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, ele contou para testemunhas que tinha sido atingido por três tiros durante a madrugada.

O homem disse que havia se escondido até que os bandidos se afastassem. Então, pela manhã, saiu do esconderijo e resolveu pedir ajuda no terminal. As pessoas presentes no local acionaram o Samu e a Polícia Militar. O homem foi socorrido para um hospital da Grande Vitória.



Cerca de uma hora depois, um homem que havia roubado o celular de uma moça dentro do terminal foi perseguido por cerca de 20 pessoas.