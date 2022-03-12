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Cariacica

Homem é baleado e invade terminal de Campo Grande pedindo socorro

Ele contou que foi baleado por bandidos durante a madrugada, mas ficou escondido até o dia amanhecer, quando saiu e procurou ajuda no terminal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2022 às 14:24

Publicado em 12 de Março de 2022 às 14:24

Rodoviários só liberaram os ônibus das garagens a partir de 7h, pontos e terminais ficaram lotados
Terminal de Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
A manhã deste sábado (12) foi agitada para quem passou pelo Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Por volta das 7h, um homem baleado entrou correndo no local pedindo socorro. Segundo apurou a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, ele contou para testemunhas que tinha sido atingido por três tiros durante a madrugada.
O homem disse que havia se escondido até que os bandidos se afastassem. Então, pela manhã, saiu do esconderijo e resolveu pedir ajuda no terminal. As pessoas presentes no local acionaram o Samu e a Polícia Militar. O homem foi socorrido para um hospital da Grande Vitória.
Cerca de uma hora depois, um homem que havia roubado o celular de uma moça dentro do terminal foi perseguido por cerca de 20 pessoas.
Com medo de ser linchado pela população, ele saiu do terminal e se escondeu dentro de uma casa próximo ao local. O dono da residência chamou a polícia, que tirou ele de lá e o levou para a delegacia.

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