Inmet emite alerta de tempestade para cidades do Sul do ES

Um alerta amarelo para tempestade foi emitido para seis cidades da região Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (26). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia é válido das 12h às 21h da quarta-feira (27) e abrange as cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.
Nesses municípios, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia, além de ocorrerem ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. No entanto, o risco é baixo para cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.