Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caparaó

Adolescente de 14 anos é baleado no meio da rua em Guaçuí

Ele contou que tem uma rixa antiga com o atirador. Segundo a polícia, o garoto foi atingido por três disparos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mar 2022 às 14:46

Publicado em 12 de Março de 2022 às 14:46

Adolescente é baleado no meio da rua em Guaçuí
Adolescente é baleado no meio da rua em Guaçuí Crédito: Leitor| A Gazeta
Um adolescente de 14 anos foi baleado na manhã deste sábado (12), por volta das 11h20, em Guaçuí, na Região do Caparaó. A polícia chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o rapaz foi socorrido pelo próprio pai. O suspeito de ter atirado no adolescente não foi localizado, segundo a Polícia Militar.
De acordo com os militares, o garoto foi baleado próximo à uma farmácia na rua Juvenal Nolasco. A vítima contou para a polícia as características do atirador e informou que ambos teriam uma rixa antiga.
Os militares imediatamente solicitaram o serviço do Samu, porém, antes da chegada do socorro, o pai do adolescente e outro homem o levaram até o pronto atendimento municipal. A vítima ficou sob cuidados médicos e, segundo os militares, havia três perfurações no corpo do adolescente, uma no braço direito e duas nas costas.
Com apoio de outras viaturas, os policiais fizeram buscas pelo suspeito nas proximidades, mas ninguém foi detido. A PM reforçou que as denúncias anônimas são cruciais para as ações e podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, não havendo a necessidade de se identificar. O anonimato é garantido.

Veja Também

Jovem é morto a tiros após discussão em área de eventos de Colatina

Tiroteio deixa pelo menos duas pessoas feridas em Planalto Serrano

Detento foge da cadeia se passando por preso com 'saidinha' em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Guaçuí Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados