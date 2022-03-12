Adolescente de 14 anos é baleado no meio da rua em Guaçuí

Adolescente é baleado no meio da rua em Guaçuí Crédito: Leitor| A Gazeta

Um adolescente de 14 anos foi baleado na manhã deste sábado (12), por volta das 11h20, em Guaçuí , na Região do Caparaó. A polícia chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o rapaz foi socorrido pelo próprio pai. O suspeito de ter atirado no adolescente não foi localizado, segundo a Polícia Militar.

De acordo com os militares, o garoto foi baleado próximo à uma farmácia na rua Juvenal Nolasco. A vítima contou para a polícia as características do atirador e informou que ambos teriam uma rixa antiga.

Os militares imediatamente solicitaram o serviço do Samu, porém, antes da chegada do socorro, o pai do adolescente e outro homem o levaram até o pronto atendimento municipal. A vítima ficou sob cuidados médicos e, segundo os militares, havia três perfurações no corpo do adolescente, uma no braço direito e duas nas costas.