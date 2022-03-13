Homem é executado com nove tiros após show em Iúna

Quem tiver informações sobre o suspeito, pode entrar em contato pelo 190 do Disque-Denúncia Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi assassinado na madrugada deste domingo (13), no Centro de Iúna , na região do Caparaó do Estado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Carlos Augusto de Lima Freitas, conhecido na região como "Carlitinho", de 28 anos.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia foi acionada para ir até a Santa Casa de Iúna, com a informação de que uma pessoa havia sido baleada. Porém, chegando ao local, os policiais descobriram serem duas vítimas, sendo que Carlos teve nove perfurações constatadas.

Já a segunda vítima, que não teve a identidade revelada, tinha tomado apenas um tiro na virilha e não corria risco de morte. Ela estava consciente e relatou aos policiais o que ocorreu.

TIROS NO SHOW

O homem relatou que participava de um show, quando viu o autor dos disparos se aproximar de Carlos e efetuar os disparos. Nesse momento que ele percebeu que também tinha sido atingido, pediu socorro para as pessoas que tentavam sair do local. A vítima disse ainda que não estava na companhia de Carlos, não tinha problemas de relacionamento com o autor dos disparos e não conseguiu identificar a arma que foi usada.

A equipe médica entregou aos policiais os pertences de Carlos Augusto, sendo uma quantia de mais de R$ 5.800,00 em espécie, chaves e um controle de portão. Em seguida, a equipe da PM foi até o bar onde ocorreu o crime e ouviu o proprietário. Segundo informações, a confusão foi logo após o encerramento do show.

As pessoas ouviram os disparos e começou o tumulto. O dono do local disse que também conhece o suspeito e que as pessoas tinham informado que ele estaria portando uma arma. A polícia recolheu sete cápsulas deflagradas calibre 25. Elas serão encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Iúna, na segunda-feira (14).

Ninguém soube informar sobre o paradeiro do autor disparos. A Polícia Militar realizou buscas pela cidade, mas até o momento ninguém foi detido. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas a ocorrência não foi localizada.