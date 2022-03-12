Rede de pesca ilegal de 500 metros é apreendida na Baía de Vitória

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Em 2021, segundo a administração, foram apreendidos o equivalente a seis quilômetros de redes de pesca ilegais em Vitória. o secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, destacou a atuação das equipes de fiscalização ambiental.

"A apreensão deste sábado mostra que nossa equipe está atenta a essa prática ilegal. Vamos continuar com o monitoramento de toda nossa costa, fechando o cerco contra essa agressão ao meio ambiente", disse.