Uma rede de pesca ilegal de 500 metros de comprimento foi apreendida neste sábado (12) em um manguezal de Vitória. A operação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Capital (Semmam) em parceria com a Polícia Militar Ambiental.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, a pesca utilizando redes de entalho, de espera, de cerco ou de arrasto é proibida na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município. A punição para quem for flagrado pescando com redes inclui multas que variam de R$ 700 a R$ 100 mil, além de responder por crime ambiental.
Em 2021, segundo a administração, foram apreendidos o equivalente a seis quilômetros de redes de pesca ilegais em Vitória. o secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, destacou a atuação das equipes de fiscalização ambiental.
"A apreensão deste sábado mostra que nossa equipe está atenta a essa prática ilegal. Vamos continuar com o monitoramento de toda nossa costa, fechando o cerco contra essa agressão ao meio ambiente", disse.
TARTARUGAS SALVAS
Pelo menos quatro tartarugas foram retiradas e salvas de redes de pesca lançadas na área da APA Baía das Tartarugas, em Vitória. Além delas, peixes e crustáceos estavam presos no artefato de pesca. No caso das tartarugas, todas foram avaliadas e devolvidas ao mar pelos agentes de fiscalização ambiental e policiais ambientais na noite desta quinta-feira (10).
Rede de pesca ilegal de 500 metros é apreendida na Baía de Vitória