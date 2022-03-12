Empresário tem parada cardíaca e é socorrido por guardas de Vila Velha; veja vídeo



Um empresário de 41 anos do polo de moda da Glória, em Vila Velha , teve uma parada cardíaca na tarde desta sexta-feira (11) e foi atendido por uma equipe da Guarda Municipal, que executou manobras de primeiros socorros até a chegada de uma ambulância.

Ao chegar ao local, os agentes viram que o comerciante estava caído dentro de uma galeria de lojas, recebendo atenção de outros lojistas e clientes. Imediatamente, a equipe começou o revezamento de massagem cardíaca, enquanto aguardavam a chegada do Samu.

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Foram 20 minutos de manobra, na tentativa de recuperar sinais vitais do empresário. O guarda Monteiro afirmou ter mantido a calma e tentou lembrar do treinamento, mas disse que foram os 20 minutos mais demorados de sua vida.

“Passamos por treinamentos constantes e recentes, nos preparamos para atuar em situações como essas, mas nunca esperamos passar. Fizemos a massagem, a manobra e conseguimos recuperar uma vida. Estou muito feliz pelo resultado. Agora é torcer para que ele (a vítima) se recupere bem”, comentou.

O subinspetor Meneli disse que os profissionais do Samu também agiram rápido e, com equipamento na ambulância, continuaram o atendimento e afirmaram que o primeiro socorro foi decisivo.

“Nós continuamos nosso trabalho em conjunto, em revezamento, até que o homem fosse colocado na ambulância. Foi gratificante porque ouvimos dos socorristas que nossa intervenção foi determinante para a reanimação dele”, comentou o guarda.