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Empresário tem parada cardíaca e é socorrido por guardas de Vila Velha; veja vídeo

Os agentes fizeram os primeiros socorros com massagem cardíaca durante 20 minutos até a chegada do Samu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2022 às 12:34

Publicado em 12 de Março de 2022 às 12:34

Um empresário de 41 anos do polo de moda da Glória, em Vila Velha, teve uma parada cardíaca na tarde desta sexta-feira (11) e  foi atendido por uma equipe da Guarda Municipal, que executou manobras de primeiros socorros até a chegada de uma ambulância.
Ao chegar ao local, os agentes viram que o comerciante estava caído dentro de uma galeria de lojas, recebendo atenção de outros lojistas e clientes. Imediatamente, a equipe começou o revezamento de massagem cardíaca, enquanto aguardavam a chegada do Samu.
Foram 20 minutos de manobra, na tentativa de recuperar sinais vitais do empresário. O guarda Monteiro afirmou ter mantido a calma e tentou lembrar do treinamento, mas disse que foram os 20 minutos mais demorados de sua vida.
“Passamos por treinamentos constantes e recentes, nos preparamos para atuar em situações como essas, mas nunca esperamos passar. Fizemos a massagem, a manobra e conseguimos recuperar uma vida. Estou muito feliz pelo resultado. Agora é torcer para que ele (a vítima) se recupere bem”, comentou.
O subinspetor Meneli disse que os profissionais do Samu também agiram rápido e, com equipamento na ambulância, continuaram o atendimento e afirmaram que o primeiro socorro foi decisivo.
“Nós continuamos nosso trabalho em conjunto, em revezamento, até que o homem fosse colocado na ambulância. Foi gratificante porque ouvimos dos socorristas que nossa intervenção foi determinante para a reanimação dele”, comentou o guarda.
Após o trabalho, o empresário e a esposa foram levados a um hospital de Vila Velha. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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