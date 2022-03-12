Covid-19: veja onde vacinar crianças em mutirão em cada cidade do ES

Com o objetivo de aplicar 65 mil vacinas em dois dias, o governo do Espírito Santo organizou um mutirão para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O pontapé inicial foi dado nesta sexta-feira (11), e os horários especiais criados pelas prefeituras capixabas serão mantidos até este sábado (12). Veja onde vacinar seu filho, sobrinho, neto ou conhecida em cada cidade capixaba.
O mutirão foi divulgado na última segunda-feira (7), quando o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que entrou em acordo com alguns municípios para que os dois dias sejam de mobilizações.
VEJA ONDE VACINAR CRIANÇAS DURANTE MUTIRÃO NO ES
SUL DO ESTADO
- Atílio Vivácqua: na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Alto Niterói, das 08h às 13h
- Cachoeiro de Itapemirim: nas UBS dos bairros Aquidaban, Vila Rica, Village da Luz, Jardim Itapemirim, Zumbi, Amaral, Aeroporto, Paraíso, Alto União, BNH de Cima e Gilson Carone e, também, na Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu”. No interior, a ação acontecerá em todas as UBS. A vacinação também irá ocorrer nos supermercados Perim Center (Caiçara) e Sempre Tem (Coronel Borges). Todos os locais irão vacinar crianças das 8h às 16h.
- Guaçuí: na tenda instalada na praça, das 08h às 11h.
- Ibitirama: na tenda na praça do CRAS, das 09h às 18h.
- Iconha: na tenda da praça, das 08h às 12.
- Irupi: na quadra Central, das 08h às 15h.
- Itapemirim: em dez unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), das 8h às 12h. As unidades são: Itaoca, Itaipava, Maria da Penha, Campo Acima, Graúna, Garrafão, Luanda, Gomes, Retiro, Joacima.
- Iúna: no Posto do Centro, a partir das 8h.
- Jerônimo Monteiro: na Sala de Vacinação do Centro, das 08h às 12h.
- Marataízes: no Centro de Vacinação e nas UBS de Barra, Marataízes 1, Marataízes 2, Jacarandá e Boa Vista do Sul, das 8h às 17h.
- Mimoso do Sul: na Unidade Sanitária de Saúde Lincon Golveia, das 08h às 13h.
- Muniz Freire: na Praça Central das 8h às 12h e em na comunidade de São Domingos das 8h às 16h.
- Piúma: na UBS Maria Helena, das 8h às 15h.
- Presidente Kennedy: US Sede, das 08h às 14h.
- Rio Novo do Sul: no ambulatório, das 08h às 16h.
- São José do Calçado: nas escolas municipais do Centro, das 08h às 12h.
- Vargem Alta: Sala de Vacina da Unidade Básica de Saúde, das 8h às 12h.
REGIÃO CENTRAL DO ESTADO
- Baixo Guandu: na Unidade Saúde da Família NESF, das 8h às 12h.
- Colatina: no Terminal em frente à Prefeitura, das 8h às 12h.
- Governador Lindenberg: na Unidade de Saúde de G.L; Morello; Arlindo Stocco; Silvino de Castro Córreo Moacir, das 8h às 16h.
- Linhares: em todas as UBS do município, das 8h às 16h.
- Rio Bananal: na Praça da Igreja Católica; e Jardim de Infância Tia Amélia, das 8h às 12h.
- São Domingos do Norte: na CS Eugênio Malacarne, das 7h às 12h.
- São Gabriel da Palha: na US Progresso, das 8h às 13h.
- São Roque do Canaã: na US Ethevaldo Francisco Roldi, das 8h às 12h.
- Sooretama: NAPS; ESF Chumbano; ESF Juncano; ESF Alegres; ESF Centro; NESF; e Escola PEM Leia dos Santos, das 8h às 14h.
- Vila Valério: na Unidade de Saúde de Vila Valério, das 8h às 12h.
NORTE DO ESTADO
- Água Doce do Norte: no Centro de Saúde, das 8h às 12h.
- Barra de São Francisco: na US Alvino Campos; US Bambe; Antiga Câmara Municipal, 8h às 13h.
- Conceição da Barra: na ESF de Santana ; Itaúnas; Braço do Rio I; Cobraice; Centro; Sayonara; Marcílio Dias; Meleires, das 8h às 11h30.
- Ecoporanga: no Sindicato Rural de Ecoporanga, das 8h às 12h.
- Jaguaré: na UBS Seac, das 8h às 11h.
- Montanha: nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), das 8h às 15h30.
- Pedro Canário: nas USF José Aldebrando; UBS Marcos Vinicius Souza, Floresta do Sul, Ailme Venturim e José Nunes de Araujo, das 8h às 16h.
- Pinheiros: nas US Pinheiro; US Galileia; Quadra da Igreja Matriz, das 8h às 11h.
- Ponto Belo: nas ESF 2; Escola Municipal Valda Costa Severo; Escola Municipal Jussara Batista Tavares, das 8h às 11h e 13h às 15h.
- Vila Pavão: na Unidade de Saúde Luiza Maria, das 8h às 12h.
REGIÃO METROPOLITANA
- Aracruz: em Coqueiral, das 8h às 14h.
- Brejetuba: ESF de Brejaubinha; Fazenda Leogildo; US de Marapé; Vilas; Sede, das 8h às 14h.
- Cariacica: nas US Flexal, Porto de Santana; Colégio Lusiadas; Colégio Multivix; EMEF Stelida Dias; Shopping Moxuara, das 8h30 às 18h.
- Conceição do Castelo: na Sala de Vacinação, das 8h às 12h.
- Domingos Martins: nas US Jardel Hease; Pedra Azul; Sede, das 8h às 15h.
- Fundão: nas ESF de Timbuí; Praia Grande; EMEF Prof Ernesto Nascimento, das 8h às 15h.
- Guarapari: no Centro Municipal de Saúde, das 8h30 às 15h30.
- Ibatiba: no Centro Municipal de Vacinação, das 8h às 19h.
- Marechal Floriano: PS Dp. Mariano Ferreira de Nazareth; Flora Kuster Kiefer; UBS Leotina Perim de Faria; Janeta Rosa Simon Stokl; Governador Mun. Henrique Krohling; Antônio José Klein; Germano Kiefer; Dr. César Vello Puppim, das 8h às 15h.
- Serra: EMEF Darcy Ribeiro, em Gaivotas, Nova Almeida; na Escola Manoel Vieira Lessa, em José de Anchieta II; na Escola Feu Rosa, localizada na Rua dos Cravos, em Feu Rosa; na Igreja Batista, em Cascata; no CAIC de Novo Horizonte; na EMEF Carla Patrícia, em Balneário Carapebus, no Centro Comunitário do bairro Hélio Ferraz, no CMEI Curumim, em Jardim Carapina e no Projeto AICA, em Central Carapina. Todos os locais das 8 às 16 horas.
- Venda Nova do Imigrante: US do Minete; Vargem Grande, das 8h às 14h.
- Vila Velha: no Maanaim de Boa Vista (Rua Ivan Neiva Neves, 541-487 - Res. Coqueiral), na Unidade de Saúde do Ibes (Praça Assis Chateaubriand, 349), na UMEF Governador Christiano Dias Lopes (R. Itá, 1 - São Conrado) e na EEEM Dr. Francisco Freitas Lima (R. Antônio Abraão, s/n - Ilha das Flores), de 9h às 15h.
- Vitória: no Parque Pedra da Cebola, das 8 às 15 horas.
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Mutirão de vacinação no ES
Veja onde cada cidade irá vacinar as crianças neste sábado
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