Na rede de espera, os fiscais encontraram peixes, siris e tartarugas malhadas na pesca ilegal Crédito: Divulgação/PMV e Polícia Ambiental

Your browser does not support the audio element. Vídeo: fiscais salvam tartarugas presas em rede ilegal no mar de Vitória

Pelo menos quatro tartarugas foram retiradas e salvas de redes de pesca lançadas na área da APA Baía das Tartarugas, em Vitória . Além delas, peixes e crustáceos também estavam presos no artefato de pesca. No caso das tartarugas, todas foram avaliadas e devolvidos ao mar pelos agentes de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam/ Prefeitura de Vitória) e policiais ambientais na noite desta quinta-feira (10).

Em conjunto, eles encontraram e apreenderam a rede de espera de aproximadamente 300 metros de comprimento. Pela Lei Municipal 9077/2017, é proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de emalhe, de espera, de cerco ou de arrasto, na Baía do Espírito Santo, na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município.

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Quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede terá todo o material apreendido, pagará multas, que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil, e, ainda, responderá a processo por crime ambiental. Só no ano passado, a equipe de fiscalização da Semmam apreendeu o equivalente a 6 Km de rede.

"Estamos monitorando de perto e fiscalizando, de maneira contínua, as baías e canais de Vitória, com ações para coibir essa prática ilegal", destacou o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger.