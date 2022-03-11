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Pesca ilegal

Vídeo: fiscais salvam tartarugas presas em rede ilegal no mar de Vitória

Quatro animais estavam presos em uma rede de espera de cerca de 300 metros retirada na área de proteção da APA Baía das Tartarugas, na noite desta quinta (10)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 mar 2022 às 07:42

Publicado em 11 de Março de 2022 às 07:42

Vitória
Na rede de espera, os fiscais encontraram peixes, siris e tartarugas malhadas na pesca ilegal Crédito: Divulgação/PMV e Polícia Ambiental
Vídeo: fiscais salvam tartarugas presas em rede ilegal no mar de Vitória
Pelo menos quatro tartarugas foram retiradas e salvas de redes de pesca lançadas na área da APA Baía das Tartarugas, em Vitória. Além delas, peixes e crustáceos também estavam presos no artefato de pesca. No caso das tartarugas, todas foram avaliadas e devolvidos ao mar pelos agentes de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam/ Prefeitura de Vitória) e policiais ambientais na noite desta quinta-feira (10).
Em conjunto, eles encontraram e apreenderam a rede de espera de aproximadamente 300 metros de comprimento. Pela Lei Municipal 9077/2017, é proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de emalhe, de espera, de cerco ou de arrasto, na Baía do Espírito Santo, na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município.
Quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede terá todo o material apreendido, pagará multas, que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil, e, ainda, responderá a processo por crime ambiental. Só no ano passado, a equipe de fiscalização da Semmam apreendeu o equivalente a 6 Km de rede.
"Estamos monitorando de perto e fiscalizando, de maneira contínua, as baías e canais de Vitória, com ações para coibir essa prática ilegal", destacou o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger.
A Prefeitura de Vitória realiza uma constante fiscalização nas baías e canais de Vitória. Denúncias podem ser registradas, ainda, pelo Fala Vitória 156.

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