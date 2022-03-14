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Caso Romania

Polícia Civil conclui investigação sobre morte de PM em bar de Vitória

O sargento Marco Romania foi morto no dia 16 de fevereiro em um bar no bairro Joana D'Arc, em Vitória; três envolvidos no crime já foram presos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 mar 2022 às 08:02

Publicado em 14 de Março de 2022 às 08:02

Sargento Marco Romania
Sargento Marco Romania Crédito: Reprodução rede social
Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte do sargento Marco Romania, assassinado a tiros em um bar no bairro Joana D'Arc, em Vitória, no dia 16 de fevereiro. Três envolvidos no crime, que a corporação tratou como latrocínio, já foram detidos. Um deles é um adolescente, que teria dito à polícia ter sido o autor dos disparos.
Mais informações sobre o crime serão repassadas em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (14). Assim que houver mais informações, a matéria será atualizada.
A polícia confirmou que o crime tratou-se de fato de um latrocínio - roubo seguido de morte, que foi a linha de investigação identificada pela corporação desde o início das apurações do caso. O delegado Brenno Andrade, da divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), informou que os relatos de detidos no crime confirmam que tratava-se de um roubo.
"Desde o primeiro momento, eles alegam que seria um roubo e o fato não teria acontecido com relação ao exercício da função do policial militar. O caso concreto hoje é de que se trata de um latrocínio, não uma execução. Mas essa afirmação só saberemos ao final do inquérito policial após prender todos os criminosos", disse, em coletiva de imprensa no dia 21 de fevereiro.

O CRIME

O sargento da PM estava em um bar de Joana D'arc, na Capital, quando foi baleado por bandidos, na noite da última quarta-feira (16). Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, o militar foi atingido por três disparos: um no pescoço, um na cabeça e outro na nuca.
Uma câmera de videomonitoramento de um comércio na região flagrou o momento em que suspeitos fugiram do bar. As imagens auxiliaram a polícia nas investigações.

 O QUE DISSE A PM

"Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana d'Arc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.
Segundo testemunhas, dois indivíduos armados invadiram o bar exigindo que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o PM seguiu para outro cômodo, uma despensa. Neste momento os criminosos teriam feito algumas indagações ao militar e, em seguida, realizado os disparos que alvejaram a vítima. Os criminosos evadiram-se em um veículo sem levar nada do estabelecimento. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação".

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