Preso 3° suspeito de participação no assassinato de sargento da PM em Vitória

Bruno Rocha Donato foi preso no bairro São Benedito, em Vitória Crédito: Oliveira Alves

O Capitão Almeida, da Polícia Militar, relatou que os policiais receberam a informação de que um homem, que teria envolvimento no assassinato do sargento, teria invadido uma casa em São Benedito. A polícia foi até o local e, então, conseguiu prender Bruno.

"A gente recebeu a informação do serviço de inteligência. A gente prosseguiu no local e conseguiu identificar esse detido. Quando a gente encontrou ele, ele já se rendeu", relatou.

De acordo Almeida, Bruno tentou usar uma identidade falsa, mas foi reconhecido pelo Serviço Reservado de Inteligência da PM. A partir do momento que a identificação dele foi confirmada, o suspeito confessou ter participação no crime.

"Ele tentou inicialmente usar uma identidade falsa, mas aí o Serviço de Inteligência passou a informação para a gente. Quando a gente descobre o nome dele, ele começa a se entregar, falando que tem participação no crime, mas que não atirou", acrescentou o capitão.

Almeida completou que o suspeito deu informações precisas acerca do crime aos agentes. Ele, então, foi levado para a delegacia e entregue à Polícia Civil que, conforme o Capitão Almeida, vai apurar a participação dele no assassinato do sargento.

RELEMBRE O CASO

Um sargento da Polícia Militar, identificado como Marco Romania, morreu após ser baleado em um bar na noite desta quarta-feira (16). O caso aconteceu no bairro Joana D'arc, em Vitória. Ele estava nas dependências de um bar vendo um jogo com amigos, quando indivíduos tentaram assaltar o estabelecimento e dispararam contra o policial.

Arma utilizada no crime (esquerda) e arma do sargento (direita) foram entregues à polícia Crédito: Daniel Pasti

Brenno Andrade argumentou que os dois envolvidos no caso, que foram detidos até o momento, - o motorista do carro utilizado para fuga no crime e um adolescente - alegaram que iriam roubar uma distribuidora de bebidas em Cariacica, que estava fechada. Eles, então, rodaram por vários bairros procurando um estabelecimento para ser alvo, até que se depararam com o bar em Joana D'arc.

"Eles alegam que foram fazer um assalto em uma distribuidora de bebidas em Cariacica, esse depósito estaria fechado, então eles começaram a rodar procurando um estabelecimento comercial, encontraram um em Joana D’arc e efetuaram o roubo. Em um primeiro momento, causou estranheza a participação de cinco indivíduos em um roubo de um bar pequeno, com poucas pessoas dentro, mas, neste momento, a gente trabalha com a hipótese de latrocínio", contou o delegado.

"Desde o primeiro momento, eles alegam que seria um roubo e o fato não teria acontecido com relação ao exercício da função do policial militar. O caso concreto hoje é de que se trata de um latrocínio, não uma execução. Mas essa afirmação só saberemos ao final do inquérito policial após prender todos os criminosos" Brenno Andrade - Delegado da DRCCP

De acordo com Brenno Andrade, o adolescente apreendido pela Polícia Civil assumiu a autoria dos disparos contra o sargento Romania. O delegado pontuou, porém, que a polícia ainda investiga se ele de fato teve envolvimento no crime ou se foi utilizado como uma espécie de "bode expiatório". Ele afirmou que todos os investigados foram identificados e têm passagem na polícia por roubo.