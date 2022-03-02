Preso 3° suspeito de participação no assassinato de sargento da PM em Vitória

Um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de participar do assassinato do sargento Romania, morto em um bar do bairro Joana D'Arc, em Vitória, no último dia 16. Bruno Rocha Donato foi encontrado no bairro São Benedito, também na Capital, na manhã desta quarta-feira (2). Este é o terceiro suspeito preso até o momento. Um adolescente, que teria confessado os disparos, e um motorista de aplicativo, que deu fuga aos criminosos, também estão detidos.
O Capitão Almeida, da Polícia Militar, relatou que os policiais receberam a informação de que um homem, que teria envolvimento no assassinato do sargento, teria invadido uma casa em São Benedito. A polícia foi até o local e, então, conseguiu prender Bruno.
"A gente recebeu a informação do serviço de inteligência. A gente prosseguiu no local e conseguiu identificar esse detido. Quando a gente encontrou ele, ele já se rendeu", relatou.
De acordo Almeida, Bruno tentou usar uma identidade falsa, mas foi reconhecido pelo Serviço Reservado de Inteligência da PM. A partir do momento que a identificação dele foi confirmada, o suspeito confessou ter participação no crime.
"Ele tentou inicialmente usar uma identidade falsa, mas aí o Serviço de Inteligência passou a informação para a gente. Quando a gente descobre o nome dele, ele começa a se entregar, falando que tem participação no crime, mas que não atirou", acrescentou o capitão.
Almeida completou que o suspeito deu informações precisas acerca do crime aos agentes. Ele, então, foi levado para a delegacia e entregue à Polícia Civil que, conforme o Capitão Almeida, vai apurar a participação dele no assassinato do sargento.
RELEMBRE O CASO
Um sargento da Polícia Militar, identificado como Marco Romania, morreu após ser baleado em um bar na noite desta quarta-feira (16). O caso aconteceu no bairro Joana D'arc, em Vitória. Ele estava nas dependências de um bar vendo um jogo com amigos, quando indivíduos tentaram assaltar o estabelecimento e dispararam contra o policial.
A Polícia Civil trata o caso como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O delegado Brenno Andrade, da divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), ressaltou, porém, que a linha de investigação pode mudar a partir da prisão dos outros investigados no crime.
Brenno Andrade argumentou que os dois envolvidos no caso, que foram detidos até o momento, - o motorista do carro utilizado para fuga no crime e um adolescente - alegaram que iriam roubar uma distribuidora de bebidas em Cariacica, que estava fechada. Eles, então, rodaram por vários bairros procurando um estabelecimento para ser alvo, até que se depararam com o bar em Joana D'arc.
"Eles alegam que foram fazer um assalto em uma distribuidora de bebidas em Cariacica, esse depósito estaria fechado, então eles começaram a rodar procurando um estabelecimento comercial, encontraram um em Joana D’arc e efetuaram o roubo. Em um primeiro momento, causou estranheza a participação de cinco indivíduos em um roubo de um bar pequeno, com poucas pessoas dentro, mas, neste momento, a gente trabalha com a hipótese de latrocínio", contou o delegado.
"Desde o primeiro momento, eles alegam que seria um roubo e o fato não teria acontecido com relação ao exercício da função do policial militar. O caso concreto hoje é de que se trata de um latrocínio, não uma execução. Mas essa afirmação só saberemos ao final do inquérito policial após prender todos os criminosos"
De acordo com Brenno Andrade, o adolescente apreendido pela Polícia Civil assumiu a autoria dos disparos contra o sargento Romania. O delegado pontuou, porém, que a polícia ainda investiga se ele de fato teve envolvimento no crime ou se foi utilizado como uma espécie de "bode expiatório". Ele afirmou que todos os investigados foram identificados e têm passagem na polícia por roubo.
Um dos envolvidos na morte do sargento Romania, ainda conforme Brenno Andrade, também tem participação no sequestro de um juiz de 74 anos, ocorrido no último dia 8. O delegado relatou que os criminosos apontaram uma arma contra o juiz e que pediam que ele entregasse a arma dele.