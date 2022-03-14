Família é feita refém em casa durante assalto em Manguinhos, na Serra

Praia de Manguinhos, onde fica a casa invadida pelos criminosos Crédito: Carlos Alberto Silva

(veja vídeo abaixo), foram levados da residência, sendo que mais de 20 itens foram roubados na ação. Uma família viveu momentos de terror durante um assalto ocorrido na noite deste domingo (13), quando teve a casa invadida por bandidos que mantiveram os proprietários sobre a mira de armas por cerca de 30 minutos. O crime ocorreu no balneário de Manguinhos, na Serra . Pertences e outros objetos de valor, como aparelhos de televisão, foram levados da residência, sendo que mais de 20 itens foram roubados na ação.

Na residência estavam seis pessoas, incluindo idosos e crianças, com 4 e 8 anos, respectivamente. No período em que permaneceram no local, os criminosos ameaçaram a família a todo momento. Todos ficaram trancados em um dos quartos da casa.

"Eu só rezava e pedia a Deus que nada acontecesse com a gente, e graças a Deus não aconteceu. Material (pertences levados) a gente compra novamente, mas a vida, não", contou, ainda muito assustada, a proprietária da residência à TV Gazeta.

PELA FRENTE

Câmeras de segurança da própria casa mostram o momento em que pelo menos quatro homens se aproximam e pulam o muro. Na sequência, o alarme da casa tocou duas vezes, ainda assim os ladrões renderam a mulher que estava na varanda.

"Já vieram os quatro pela frente e me renderam. Tentei recuar para fechar a porta e pedi que não 'fizessem isso', mas eles já meteram o revólver. Quando fiz isso eles me avisaram que parasse, pois poderia me arrepender", complementou a idosa.

Your browser does not support the audio element. Família é feita refém em casa durante assalto em Manguinhos

Com a mulher rendida, os ladrões entraram e lá renderam o marido dela, o filho, a nora e os dois netos. Enquanto eram mantidos reféns em um quarto, os comparsas reviraram todos os cômodos antes de "fazerem uma limpa" no local.

DESESPERO

O marido da mulher, um aposentado de 73 anos, contou que os netos se desesperaram com o assalto e a presença do criminoso armado os ameaçando.

"Quando eles começaram a gritar 'vovô, vovó, fica com a gente', minha nora começou a rezar e acolhia os filhos no colo como se fossem um só. Eles ficaram no chão sentados e o cara com a arma em cima da gente", contou o idoso.

A "folga' dos criminosos foi tanta que um deles disse para a moradora que eles não queriam nada da família, apenas alguns objetos da casa.

"Eles me disseram que não queriam nada meu e da minha família. Ele perguntou se eu estava com a chave do carro e respondi que estava. Então ele disse para eu ficar com ela porque eu tinha trabalhado muito para conseguir isso (o veículo). Depois ele ainda falou que a culpa era do nosso governo", detalhou a moradora.

SEM POLICIAMENTO

Após se recuperar parcialmente do assalto com rendição, o idoso disse que falta policiamento no balneário e que os vizinhos vivem com medo de também serem assaltados, visto que o local é bem afastado e de pouco movimento.

Em resposta, a Polícia Militar informou, em nota, que ações de policiamento ostensivo têm sido realizadas diuturnamente através das operações, abordagens e cercos táticos em todo o município da Serra, inclusive no bairro Manguinhos. No entanto, a PM lembra que somente pode deter indivíduos em situação de flagrante. Por isso, é fundamental que uma viatura seja acionada em casos de ocorrência em andamento.

Ainda, quando não houver detidos em flagrante, as vítimas devem registrar as ocorrências em uma delegacia para que os casos sejam investigados. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso pelo crime.

A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.