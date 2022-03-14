Mulher morre depois de ser esfaqueada em estrada de Domingos Martins

Delegacia de Domingos Martins Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 34 anos morreu após ser esfaqueada por um homem na estrada principal de Goiabeira, Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde do último sábado (12) e a Polícia Militar foi acionada por uma mulher que relatou ter presenciado o momento do crime.

A vítima foi socorrida por populares e levada ao Pronto Atendimento de Marechal Floriano, também na Região Serrana.

Populares relataram à Polícia Militar que o suspeito de cometer o crime seria de Colatina, mas estava fugido do município do noroeste capixaba devido a problemas anteriores e era muito temido por moradores de Domingos Martins.

A Polícia Militar informou nesta segunda-feira (14) que buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Domingos Martins. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, informou a corporação em nota.