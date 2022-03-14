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Região Serrana

Mulher morre depois de ser esfaqueada em estrada de Domingos Martins

O caso ocorreu no último sábado (12); a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que relatou ter presenciado o momento do crime
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 mar 2022 às 11:52

Publicado em 14 de Março de 2022 às 11:52

Delegacia de Domingos Martins
Delegacia de Domingos Martins Crédito: Polícia Civil
Uma mulher de 34 anos morreu após ser esfaqueada por um homem na estrada principal de Goiabeira, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde do último sábado (12) e a Polícia Militar foi acionada por uma mulher que relatou ter presenciado o momento do crime. 
A vítima foi socorrida por populares e levada ao Pronto Atendimento de Marechal Floriano, também na Região Serrana.
Populares relataram à Polícia Militar que o suspeito de cometer o crime seria de Colatina, mas estava fugido do município do noroeste capixaba devido a problemas anteriores e era muito temido por moradores de Domingos Martins.
A Polícia Militar informou nesta segunda-feira (14) que buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Procurada, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Domingos Martins. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, informou a corporação em nota.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, completou.

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