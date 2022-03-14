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Dupla é flagrada arrombando antiga sede de banco em Vitória

Com os presos, de acordo com a Guarda, foram encontrados um facão, uma faca de cozinha e ferramentas, como chaves de fenda e dois alicates
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2022 às 09:22

Publicado em 14 de Março de 2022 às 09:22

Dois foram presos em flagrante por arrombamento e furto de antiga sede de banco em Vitória.
Dois foram presos em flagrante por arrombamento e furto de antiga sede de banco em Vitória. Crédito: Reprodução/ Guarda Civil Municipal de Vitória
Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) prenderam, neste domingo (13), dois homens em flagrante por arrombamento e furto.
Segundo a Guarda, a ocorrência aconteceu na Rua Duque de Caxias, no imóvel que era a sede do antigo Banco Real, atrás da Praça Oito, no Centro. O local está fechado e sem uso atualmente.
Com os presos, de acordo com a Guarda, foram encontrados um facão, uma faca de cozinha e ferramentas, como chaves de fenda e dois alicates. "Fomos acionados pelo Ciodes [Centro Integrado Operacional de Defesa Social] e prosseguimos até o local informado para realizar o atendimento da ocorrência. Diante dos fatos constatados no local, os dois suspeitos e o material apreendido foram encaminhados a 1ª Delegacia Regional de Vitória, para as providências cabíveis da autoridade policial", relatou o gerente de Proteção Comunitária da Guarda, Ramile Pereira.
Os nomes dos presos não foram divulgados.
Com informações do G1 ES.

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