Tristeza: saiba os locais onde o Centro de Vitória mais agoniza

O projeto de extensão Imóveis em Abandono, da Faesa, realizado em parceria com a Prefeitura de Vitória, acaba de concluir a elaboração de um mapa de ociosidade com informações sobre os edifícios vazios ou subutilizados no Centro da cidade
. O levantamento feito por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do centro universitário constatou que existem 217 imóveis e lotes ociosos na região.
Os estudantes foram a campo para identificar os imóveis vazios, fotografar e colher as sugestões dos moradores para os espaços, num trabalho que durou oito meses. O Mapa da Ociosidade revela, espacialmente, um número significativo de imóveis sem uso ou subutilizados principalmente nas Avenidas Jerônimo Monteiro, Rua Sete de Setembro e na Cidade Alta.
Além do levantamento quantitativo, a pesquisa também relata a expectativa dos moradores do Centro de Vitória pelas ações de qualificação urbana e incentivo à ocupação dos imóveis, no sentido de reverter o panorama de ociosidade com o uso habitacional e a restauração de imóveis de interesse de preservação, para posterior cessão a uso cultural, entre outras sugestões.
A PMV diz que está desenvolvendo um programa de requalificação do Centro. Além da entrega das obras de reforma do Museu Capixaba do Negro (Mucane), foi concluída a reforma do histórico edifício Santa Cecília e, ainda neste semestre, a prefeitura promete publicar o edital de restauração do Mercado da Capixaba
, que está agonizando. A administração também apresentou a moradores e comerciantes os estudos para a implantação do polo gastronômico do Centro, nas Ruas Sete e Gama Rosa.
Sobre a experiência dos estudantes em participar da pesquisa, o reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro, destaca: “O trabalho de nossos alunos e professores fornecerá informações extremamente importantes para a tomada de decisão da municipalidade, oportunizando o avanço do debate sobre sustentabilidade urbana, em benefício de toda a população da nossa Capital”.