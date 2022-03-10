Tristeza: saiba os locais onde o Centro de Vitória mais agoniza

Centro de Vitória visto do Morro da Fonte Grande Crédito: Fernando Madeira

O projeto de extensão Imóveis em Abandono, da Faesa, realizado em parceria com a Prefeitura de Vitória, acaba de concluir a elaboração de um mapa de ociosidade com informações sobre os edifícios vazios ou subutilizados no Centro da cidade . O levantamento feito por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do centro universitário constatou que existem 217 imóveis e lotes ociosos na região.

Os estudantes foram a campo para identificar os imóveis vazios, fotografar e colher as sugestões dos moradores para os espaços, num trabalho que durou oito meses. O Mapa da Ociosidade revela, espacialmente, um número significativo de imóveis sem uso ou subutilizados principalmente nas Avenidas Jerônimo Monteiro, Rua Sete de Setembro e na Cidade Alta.

Além do levantamento quantitativo, a pesquisa também relata a expectativa dos moradores do Centro de Vitória pelas ações de qualificação urbana e incentivo à ocupação dos imóveis, no sentido de reverter o panorama de ociosidade com o uso habitacional e a restauração de imóveis de interesse de preservação, para posterior cessão a uso cultural, entre outras sugestões.

A PMV diz que está desenvolvendo um programa de requalificação do Centro. Além da entrega das obras de reforma do Museu Capixaba do Negro (Mucane), foi concluída a reforma do histórico edifício Santa Cecília e, ainda neste semestre, a prefeitura promete publicar o edital de restauração do Mercado da Capixaba , que está agonizando. A administração também apresentou a moradores e comerciantes os estudos para a implantação do polo gastronômico do Centro, nas Ruas Sete e Gama Rosa.

prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos ), ressalta o trabalho em conjunto com a academia. ”Os dados resultantes desse trabalho de campo serão de grande importância para nosso programa de requalificação do Centro”, destaca.