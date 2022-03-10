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Leonel Ximenes

Tristeza: saiba os locais onde o Centro de Vitória mais agoniza

Pesquisa feita por alunos de um centro universitário da Capital identificou 217 imóveis vazios ou subutilizados

Públicado em 

10 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro de Vitória visto da Fonte Grande
Centro de Vitória visto do Morro da Fonte Grande Crédito: Fernando Madeira
O projeto de extensão Imóveis em Abandono, da Faesa, realizado em parceria com a Prefeitura de Vitória, acaba de concluir a elaboração de um mapa de ociosidade com informações sobre os edifícios vazios ou subutilizados no Centro da cidade. O levantamento feito por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do centro universitário constatou que existem 217 imóveis e lotes ociosos na região.
Os estudantes foram a campo para identificar os imóveis vazios, fotografar e colher as sugestões dos moradores para os espaços, num trabalho que durou oito meses. O Mapa da Ociosidade revela, espacialmente, um número significativo de imóveis sem uso ou subutilizados principalmente nas Avenidas Jerônimo Monteiro, Rua Sete de Setembro e na Cidade Alta.

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Além do levantamento quantitativo, a pesquisa também relata a expectativa dos moradores do Centro de Vitória pelas ações de qualificação urbana e incentivo à ocupação dos imóveis, no sentido de reverter o panorama de ociosidade com o uso habitacional e a restauração de imóveis de interesse de preservação, para posterior cessão a uso cultural, entre outras sugestões.
A PMV diz que está desenvolvendo um programa de requalificação do Centro. Além da entrega das obras de reforma do Museu Capixaba do Negro (Mucane), foi concluída a reforma do histórico edifício Santa Cecília e, ainda neste semestre, a prefeitura promete publicar o edital de restauração do Mercado da Capixaba, que está agonizando. A administração também apresentou a moradores e comerciantes os estudos para a implantação do polo gastronômico do Centro, nas Ruas Sete e Gama Rosa.

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prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ressalta o trabalho em conjunto com a academia. ”Os dados resultantes desse trabalho de campo serão de grande importância para nosso programa de requalificação do Centro”, destaca.
Sobre a experiência dos estudantes em participar da pesquisa, o reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro, destaca: “O trabalho de nossos alunos e professores fornecerá informações extremamente importantes para a tomada de decisão da municipalidade, oportunizando o avanço do debate sobre sustentabilidade urbana, em benefício de toda a população da nossa Capital”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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