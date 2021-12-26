Movimento dos Sem-Terra abre ponto comercial no Centro de Vitória

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vai abrir no primeiro semestre do ano que vem, no Centro de Vitória
, o seu 13° Armazém do Campo no país e o primeiro do Espírito Santo
. Na chamada Casa Verde, o MST venderá produtos de assentamentos da reforma agrária, alimentos orgânicos, cachaça e suco de uva. Os itens que serão comercializados não são produzidos apenas pelo MST capixaba, mas também pelo movimento nacional e por parceiros, como quilombolas e indígenas.
Cedido por uma simpatizante do movimento em regime de comodato, o espaço será destinado também a local de debates e formação política e de encontro dos movimentos sociais e culturais. Em sua estrutura terá biblioteca e outros locais para reuniões e apresentações.
Nesta terça-feira (21), a Casa Verde Armazém do MST, localizada na Rua Dionísio Rozendo, foi inaugurada simbolicamente com a presença de militantes e simpatizantes do movimento e de políticos de esquerda. A data de abertura definitiva do comércio ainda será definida.
E na manhã desta quarta-feira (22), o MST do Espírito Santo realizou uma ação de solidariedade às famílias de Vitória
com a entrega de alimentos produzidos em assentamentos e acampamentos dos sem-terra de todo o Estado.
Cerca de 550 famílias receberam produtos arrecadados pela internet e por assentados e acampados. Foram doadas cerca de 20 toneladas de alimentos da reforma agrária.
Em entrevista ao site da Arquidiocese de Vitória, Eliandra Fernandes, da direção estadual do MST, destaca que também será uma ação de conscientização. "É uma aproximação entre as famílias do campo e da cidade. Queremos dialogar com as pessoas para demonstrar que buscamos o mesmo objetivo, o combate às desigualdades sociais que geram exclusão e miséria".