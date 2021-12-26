Movimento dos Sem-Terra abre ponto comercial no Centro de Vitória

O Armazém do MST fica num imóvel cedido por uma simpatizante do movimento na Rua Dionísio Rozendo Crédito: Izanildo Sabino

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vai abrir no primeiro semestre do ano que vem, no Centro de Vitória , o seu 13° Armazém do Campo no país e o primeiro do Espírito Santo . Na chamada Casa Verde, o MST venderá produtos de assentamentos da reforma agrária, alimentos orgânicos, cachaça e suco de uva. Os itens que serão comercializados não são produzidos apenas pelo MST capixaba, mas também pelo movimento nacional e por parceiros, como quilombolas e indígenas.

Cedido por uma simpatizante do movimento em regime de comodato, o espaço será destinado também a local de debates e formação política e de encontro dos movimentos sociais e culturais. Em sua estrutura terá biblioteca e outros locais para reuniões e apresentações.

Nesta terça-feira (21), a Casa Verde Armazém do MST, localizada na Rua Dionísio Rozendo, foi inaugurada simbolicamente com a presença de militantes e simpatizantes do movimento e de políticos de esquerda. A data de abertura definitiva do comércio ainda será definida.

MST DOA ALIMENTOS EM VITÓRIA

E na manhã desta quarta-feira (22), o MST do Espírito Santo realizou uma ação de solidariedade às famílias de Vitória com a entrega de alimentos produzidos em assentamentos e acampamentos dos sem-terra de todo o Estado.

Cerca de 550 famílias receberam produtos arrecadados pela internet e por assentados e acampados. Foram doadas cerca de 20 toneladas de alimentos da reforma agrária.