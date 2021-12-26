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Leonel Ximenes

Movimento dos Sem-Terra abre ponto comercial no Centro de Vitória

No local serão vendidos produtos de assentamentos e acampamentos da reforma agrária

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 02:09

Públicado em 

26 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Armazém do MST fica num imóvel cedido por uma simpatizante do movimento na Rua Dionísio Rozendo
O Armazém do MST fica num imóvel cedido por uma simpatizante do movimento na Rua Dionísio Rozendo Crédito: Izanildo Sabino
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vai abrir no primeiro semestre do ano que vem, no Centro de Vitória, o seu 13° Armazém do Campo no país e o primeiro do Espírito Santo. Na chamada Casa Verde, o MST venderá produtos de assentamentos da reforma agrária, alimentos orgânicos, cachaça e suco de uva. Os itens que serão comercializados não são produzidos apenas pelo MST capixaba, mas também pelo movimento nacional e por parceiros, como quilombolas e indígenas.
Cedido por uma simpatizante do movimento em regime de comodato, o espaço será destinado também a local de debates e formação política e de encontro dos movimentos sociais e culturais. Em sua estrutura terá biblioteca e outros locais para reuniões e apresentações.

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Nesta terça-feira (21), a Casa Verde Armazém do MST, localizada na Rua Dionísio Rozendo, foi inaugurada simbolicamente com a presença de militantes e simpatizantes do movimento e de políticos de esquerda. A data de abertura definitiva do comércio ainda será definida.

MST DOA ALIMENTOS EM VITÓRIA

E na manhã desta quarta-feira (22), o MST do Espírito Santo realizou uma ação de solidariedade às famílias de Vitória com a entrega de alimentos produzidos em assentamentos e acampamentos dos sem-terra de todo o Estado.
Cerca de 550 famílias receberam produtos arrecadados pela internet e por assentados e acampados. Foram doadas cerca de 20 toneladas de alimentos da reforma agrária.
Em entrevista ao site da Arquidiocese de Vitória, Eliandra Fernandes, da direção estadual do MST, destaca que também será uma ação de conscientização. "É uma aproximação entre as famílias do campo e da cidade. Queremos dialogar com as pessoas para demonstrar que buscamos o mesmo objetivo, o combate às desigualdades sociais que geram exclusão e miséria".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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