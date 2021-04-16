Caetano Veloso e outros artistas gravam vídeo pedindo reforma agrária e apoiando o MST

Artistas como Caetano Veloso, Camila Pitanga, Letícia Sabatella e Bela Gil se manifestaram em apoio à reforma agrária em vídeo que lembra os 25 anos do conflito de Eldorado dos Carajás, em que 19 sem-terra foram mortos após operação da Polícia Militar.

"Agora, mais do que nunca, precisamos de uma reforma agrária popular", afirma Veloso no vídeo. "O Brasil sofrerá de escassez de alimentos, e é fundamental fortalecermos a agricultura familiar."

O cantor e compositor Caetano Veloso Crédito: Aline Fonseca/Divulgação

O material foi produzido pelos grupo 342 Artes e pela Mídia Ninja e chama a atenção para o problema da fome no país. "Vivemos dias duros com a pandemia da Covid-19, e milhares de mortes poderiam ser evitadas com condutas adequadas como vacinas e distanciamento social", afirma o ator Caco Ciocler.

"Mas nosso país também enfrenta outra pandemia muito grave: a da fome", complementa o ator Enrique Diaz, que é seguido da atriz Camila Pitanga. "No Brasil, 19 milhões de pessoas passam fome."

🚩 Artistas de todo o Brasil convidam a sociedade brasileira a apoiar a Reforma Agraria e juntos aos camponeses produzir comida, solidariedade, esperança e cuidar das pessoas na pandemia.#TodosPelaReformaAgrária#ComidaSIMfomeNÃO #BastaDeMassacres #AlimentoSaudávelÉumDireito pic.twitter.com/2rFOCDdhdn — MST Oficial (@MST_Oficial) April 16, 2021