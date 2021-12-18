Bispo no ES vai celebrar o Natal em acampamento do MST

O bispo de Cachoeiro de Itapemirim
, dom Luiz Fernando Lisboa, vai celebrar o Natal
com pessoas que vivem no pré-assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em Presidente Kennedy
, no Sul do Estado
. A celebração, que faz parte da Campanha Paz e Pão, vai ser realizada nesta segunda-feira (20), às 15h , e terá momentos de oração e confraternização.
Durante o encontro, serão distribuídas cestas básicas para a população do pré-assentamento e brinquedos para as crianças que também vivem no local. Haverá ainda uma ceia de Natal e distribuição de produtos de higiene bucal. O kit será entregue pelo grupo Dentistas do Bem.
Dom Luiz, que morou por mais de 20 anos na África - sendo 13 como missionário e sete como bispo -, destacou a importância dos pequenos produtores, já que são eles que levam alimentos para a mesa das pessoas. “Por isso queremos apoiar aqueles que não têm a sua terra e que lutam pelo seu pedaço de terra para poder plantar”, disse.
Para o prelado católico, embora seja uma celebração simples, o objetivo é levar voz e solidariedade para todos que estejam passando por um momento difícil. “Se Deus ama a todos, e isso é uma verdade, ele tem amor preferencial aos mais pobres e pelos que mais sofrem. Então esse é o sentido da nossa visita lá”, explicou.
Antes de Cachoeiro, d. Luiz era bispo de Pemba, Moçambique, região conflagrada por uma guerra civil. Ele denunciou ao mundo os horrores do conflito que causou a fuga de milhares de pessoas do país africano.