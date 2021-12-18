Bispo no ES vai celebrar o Natal em acampamento do MST

D. Luiz Fernando: "Se Deus ama a todos, e isso é uma verdade, ele tem amor preferencial aos mais pobres e pelos que mais sofrem" Crédito: Vatican News

Durante o encontro, serão distribuídas cestas básicas para a população do pré-assentamento e brinquedos para as crianças que também vivem no local. Haverá ainda uma ceia de Natal e distribuição de produtos de higiene bucal. O kit será entregue pelo grupo Dentistas do Bem.

Dom Luiz, que morou por mais de 20 anos na África - sendo 13 como missionário e sete como bispo -, destacou a importância dos pequenos produtores, já que são eles que levam alimentos para a mesa das pessoas. “Por isso queremos apoiar aqueles que não têm a sua terra e que lutam pelo seu pedaço de terra para poder plantar”, disse.

Para o prelado católico, embora seja uma celebração simples, o objetivo é levar voz e solidariedade para todos que estejam passando por um momento difícil. “Se Deus ama a todos, e isso é uma verdade, ele tem amor preferencial aos mais pobres e pelos que mais sofrem. Então esse é o sentido da nossa visita lá”, explicou.