Bispo Dom Luiz Fernando Lisboa toma posse em Cachoeiro Crédito: André Fachetti

Tomou posse neste sábado (20), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o novo bispo da Diocese do município, Dom Luiz Fernando Lisboa. A solenidade foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos, e transmitida on-line.

Dom Luiz, que era bispo de Pemba, em Moçambique, falou durante sua homilia que acredita em uma igreja missionária e aberta ao diálogo com outras religiões. "Acredito em uma Igreja que seja ministerial, que seja missionária, samaritana, compassiva, profética. Uma Igreja em saída, como gosta de desafiar o Papa Francisco. Uma igreja que viva em comunhão, que construa a unidade na diversidade, aberta ao diálogo com o outro, com o diferente, com as forças vivas da sociedade, com outras religiões. Uma igreja que cuida dos pobres e os ajude na sua promoção e na recuperação de sua dignidade", disse.

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, fizeram uma visita ao novo bispo na última sexta (19) e desejaram boas-vindas a Dom Luiz. “Desejo as boas-vindas a Dom Luiz Fernando Lisboa que tomou posse hoje na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Que Deus abençoe seu pastoreio frente a essa nova jornada. E Deus esteja presente em todos nós!!!”, postou o governador.

Cachoeiro estava sem bispo desde 7 de novembro de 2018, quando Dom Dario Campos foi nomeado Arcebispo de Vitória. Desde então, o padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, administrador diocesano, estava à frente da Diocese no município.